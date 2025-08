ガールズ・パフォーマンスグループ・Girls2が、約11ヶ月ぶりとなるEP『New Era』を9月24日にリリースすることが決定した。これに先がけて、収録曲「桃色片想い feat. Gorie」を8月6日に先行配信することが発表された。「桃色片想い feat. Gorie」は、2002年にリリースされた松浦亜弥の同名ヒット曲をカバーしたもので、ゴリエ(Gorie)ことガレッジセール・ゴリとのコラボレーション楽曲。Girls2とゴリエはTikTokでの共演をきっかけに親交を深め、6月28日に東京・東京ガーデンシアターで行われた6周年記念公演『Girls2 LIVE TOUR 2025 -ガルガルエイト- 6th Anniversary Party』では、同曲をサプライズ披露していた。

『New Era』は“平成レトロ”をテーマに掲げた作品で、ポップな高揚感とクールなグルーヴが共存する「LET ME DANCE」や、MBSドラマ『世界で一番早い春』のオープニング主題歌「さくら、届け」など全5曲を収録。Girls2の新たな魅力が詰まった内容となっている。映像付きの『LIVE盤』には、先述の東京ガーデンシアター公演のライブ映像およびドキュメンタリー映像を収録。『MV盤』には「LET ME DANCE」と「桃色片想い feat. Gorie」のミュージックビデオとメイキング映像を収める。また、『CD ONLY Release Partyチケット付き』を購入した人を対象に、福岡、愛知、宮城、北海道、東京、大阪の全国6都市でリリースパーティ『New Era Release Party』が開催されることも決定した。各会場では入場時に「オリジナルクリアトレカ」が配布される。Girls2は2019年にメジャーデビュー。特撮ドラマ『ガールズ×戦士シリーズ』の歴代ヒロインたちで結成されたグループで、現在は音楽活動のみならず、俳優、モデル、声優、バラエティなど多方面で活躍中。今年6月にはレーベルをrhythm zoneへ移籍し、さらなる飛躍が期待されている。