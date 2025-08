グレープストーンの新クラフトクッキーブランド「TOKYO BANYANA COOKIES(東京ばにゃ奈クッキーズ)」より「東京ばにゃ奈 ボールチェーン付ぬいぐるみ ばにゃ奈」が新たに登場。

あま〜いものを食べすぎて、まんまるになってしまった、ドジかわねこ「ばにゃ奈」の姿が立体的に表現されています☆

グレープストーン「TOKYO BANYANA COOKIES(東京ばにゃ奈クッキーズ)」東京ばにゃ奈 ボールチェーン付 ぬいぐるみ ばにゃ奈

発売日:2025年8月7日(木)

価格:1,560円(税込)

取扱店:東京ばにゃ奈クッキーズ JR東京駅店

グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」 から、CHOCOLATE Inc.と共同開発した新クラフトクッキーブランド「TOKYO BANYANA COOKIES(東京ばにゃ奈クッキーズ)」がオープン。

2025年7月17日、JR東京駅にグランドオープンした店舗は、行列ができるほどの反響でした☆

そんな「東京ばにゃ奈クッキーズ」の主役「ばにゃ奈」のぬいぐるみが新たに発売されます!

あま〜いものを食べすぎてまんまるになったねこ「ばにゃ奈」

「東京ばにゃ奈クッキーズ」の主役となるキャラクター「ばにゃ奈」

「東京ばな奈」のシンボルマークが、まるでねこの“しっぽ”のような形というアイデアから誕生しました。

あま〜いものを食べすぎて、まんまるになってしまったねこのキャラクターです☆

それぞれ性格の違う「ばにゃ奈」たちは、真面目系ドジ。

失敗しても、決してめげない「ばにゃ奈」が、今回ボールチェーン付ぬいぐるみになりました!

「東京ばな奈」のような、まんまるふかふかボディに、もっちりとした大きなしっぽがチャームポイント。

よく見ると、目が「東京ばな奈」のシルエットになっており、しっかり自立するぬいぐるみです。

重ねるとキャットタワーのようになるパッケージにも注目。

チェーン付きなので、カバンや持ち物に取り付けて、一緒にお出かけもできます☆

東京ばにゃ奈クッキーズ JR東京駅店

グランドオープン:2025年7月17日(木)

営業時間:6:30〜21:30

所在地:〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目9-1 JR東京駅 八重洲中央口改札 内

※休業日、営業時間は東京駅施設に準じます

2025年7月17日、JR東京駅にグランドオープンした「東京ばにゃ奈クッキーズ」は、“お菓子とキャラクターの融合”がテーマ。

「北海道産発酵バター」「旨みを引き出す小麦」「口どけの良い砂糖」…と、厳選した素材から生まれた、クラフトクッキーブランドです!

「ばにゃ奈」の“しっぽ”のような形にこだわり、ぷっくりと、サクほろ食感に焼きあげました。

それぞれの味わいをイメージした、かわいい「ばにゃ奈」たちのクッキーが販売されています☆

オープン初日は朝早くから多くの購入者が集まり、行列ができるほどの反響ぶり。

普段は金土日祝だけ販売する「ビッグソフトクッキー チャンクル」も、オープン記念で特別販売したところ、11時前には完売しました!

新クラフトクッキーブランドのドジかわねこ「ばにゃ奈」が、ボールチェーン付きのぬいぐるみになって新登場。

グレープストーンの「東京ばにゃ奈 ボールチェーン付 ぬいぐるみ ばにゃ奈」は、2025年8月7日より東京ばにゃ奈クッキーズ JR東京駅店にて発売です☆

©GRAPESTONE/CHOCOLATE

