¡Ú¥¢¥¤¥Ó¥¹SD¡¿ÏÈ½ç¡Û¥Õ¥ë¥²ー¥È¤Ê¤é8ÏÈ¤Ï¡ÖÀäÂÐÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡Âç·ê¸õÊä¤ÏÆâÏÈ¤Î¡ÈËöµÓ°ìÁ®¡É¥¿¥¤¥×
JRA¤Ï1Æü¡¢Âè25²ó¥¢¥¤¥Ó¥¹¥µ¥Þー¥À¥Ã¥·¥å¡ÊGIII¡¢¿·³ã¼Ç1000m¡Ë¤ÎÏÈ½ç¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ºòÇ¯ËÌ¶å½£µÇ°°ÊÍè¤Î¾¡Íø¤òÁÀ¤¦¥Ô¥åー¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï3ÏÈ6ÈÖ¡¢ðêÂÌÅ·S²÷¾¡¤Î¥Æ¥¤¥¨¥à¥¹¥Ñー¥À¤Ï7ÏÈ13ÈÖ¡¢ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Î¥â¥º¥á¥¤¥á¥¤¤Ï8ÏÈ18ÈÖ¤«¤éÈ¯Áö¤¹¤ë¡£
¢£¥Õ¥ë¥²ー¥È¤Ê¤é8ÏÈ¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤¢¤ê
²Æ¤Î¿·³ãÄ¾Àþ1000m¤Ë¤ª¤¤¤Æ³°ÏÈÍÍø¤Ï¥»¥ª¥êー¡£²áµî10Ç¯¤Ç8ÏÈ¤¬¡Ú4.2.2.18¡Û¾¡Î¨15.4¡ó¡¢Ã±¾¡²ó¼ýÃÍ240¤ò¥Þー¥¯¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥Õ¥ë¥²ー¥ÈÌ¤Ëþ¤ÎºÝ¤Ï¡Ú3.1.0.7¡Û¾¡Î¨27.3¡ó¡¢Ã±¾¡²ó¼ýÃÍ410¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥²ー¥È»þ¤Ï¡Ú1.1.2.11¡Û¤È¡¢³°¥é¥Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³ÆÇÏ¤¬²¡¤·´ó¤»¡¢Ùæ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤«¡¢¤ä¤äÀ®ÀÓ¤¬Íî¤Á¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ÇÏ·ô³°11Æ¬¤Î¤¦¤Á5Æ¬¤¬·Ç¼¨ÈÄ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢2·å¿Íµ¤ÇÏ3Æ¬¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶¯µ¤¤ËÁÀ¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥ë¥²ー¥ÈÌ¤Ëþ¤Ê¤Î¤Ç¡¢18Æ¬¤¬Â·¤Ã¤¿º£Ç¯¤Ï¡ÈÀäÂÐÅª¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿Íµ¤¤Ë´Ø¤ï¤é¤º²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¹âÇÛÅö¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿8ÏÈ¤Î¤¦¤Á¡¢¾å¤¬¤ê32ÉÃ4°Ê²¼¤ÎµÓ¤ò»È¤¨¤¿ÇÏ¤¬¡Ú4.1.0.4¡Û¤È¾å¡¹¡£ÀéÄ¾¤Ç¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎËöµÓ¤ò»È¤¨¤Æ¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÇÏ¡¢¥Ï¥¤¥Úー¥¹¤Î1200mÀï¤ÇÂ®¤¤ËöµÓ¤ò»È¤¨¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£ºòÇ¯¾¡¤ÁÇÏ¤Î¥â¥º¥á¥¤¥á¥¤¤ÏÌ¯Ì£¤¢¤ê¡£
2¾¡¤òµó¤²¤ë¤Î¤Ï7ÏÈ¤Ç¡Ú2.1.2.20¡Û¡¢Â³¤¤¤Æ6ÏÈ¡Ú1.3.2.14¡Û¡¢5ÏÈ¡Ú1.2.1.16¡Û¤ÈÏ¢ÂÐ¿ô¤âÆâÏÈ¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É²¼¹ß¤¹¤ë¡£5～8ÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿2ÈÖ¿Íµ¤°ÊÆâÇÏ¤Ï¡Ú5.6.0.6¡Û¾¡Î¨29.4¡ó¡¢Ê£¾¡Î¨64.7¡ó¤È·ø¼Â¡£10²óÃæ9²ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Æ¬¤¬Ï¢ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼´¤Ï¿Íµ¤¤ÈÏÈ¤Ç¼è¼Î¤Ç¤¤ë¡£ºòÇ¯3Ãå¤Î¥Æ¥¤¥¨¥à¥¹¥Ñー¥À¤Ï7ÏÈ¤Ë¥¤¥ó¡£¼«¿È¤è¤ê³°¤Ë¤Ï¼«¿È¤òÄ¶¤¨¤ë¥Æ¥ó¤ÎÂ®¤¤ÇÏ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¥Ï¥Ê¤òÀÚ¤ì¤½¤¦¤ÇºòÇ¯°Ê¾å¤ÎÃå½ç¤â²ÄÇ½¤«¡£
1～4ÏÈ¤Ï¡Ú2.2.3.68¡Û¤Ç¹¥ÁöÇÏ7Æ¬Ãæ5Æ¬¤¬ÌÆÇÏ¡£¤Þ¤¿3ÈÖ¿Íµ¤°ÊÆâ¤Ï¡Ú1.2.0.3¡Û¤È¡¢Æ¬¤Þ¤Ç¤ÏÁÀ¤¤¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÇÏ·ô·÷Æâ¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¡£¤½¤â¤½¤âÌÆÇÏ¤¬¶¯¤¤¥ìー¥¹¤Ç¡¢¥Ô¥åー¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤È¥³¥é¥½¥ó¥Óー¥È¤Ï°Â°×¤Ë¾Ã¤·¤Ï¤Ç¤¤º¡¢²¡¤µ¤¨É¾²Á¤¬ÂÅÅö¡£
°ìÊý¡¢ÆâÏÈ¤Î9ÈÖ¿Íµ¤°Ê²¼¤Ï¡Ú1.0.3.45¡Û¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤ßÀª¤¬¡Ú1.0.2.18¡Û¤È¹¥Áö¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¹¥ÁöÇÏ3Æ¬¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÅöÆü¾å¤¬¤ê2°Ì°ÊÆâ¤«¤Ä32ÉÃÁ°È¾¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀéÄ¾¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥¯¥à¥·¥é¥³¤È¥Ë¥·¥Î¥³¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤ÏÂç·ê¸õÊä¡£