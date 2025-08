毎日使える快適さとおしゃれを両立！PEACH JOHN×LECIEN コラボレーションコレクション

ルシアンは、PEACH JOHNとコラボレートした新コレクションを2025年8月中旬より販売開始。

PEACH JOHN×LECIEN コラボレーションコレクション

販売開始日 :2025年8月中旬

展開チャネル:LECIEN取扱店舗(全国の量販店)、オンラインショップ(Amazon、楽天等)

対象世代 :ミドルティーン世代

特徴 :機能性・快適性・トレンド性を兼ね備えた毎日使いのインナー

今回のコラボレーションでは、同社の主力ブランド「部活ブラ」の機能性と実績に、PEACH JOHNのトレンド感や若い世代への訴求力を掛け合わせることで、両社の魅力を融合させた新たな価値を提供します。

ミドルティーン世代を中心に、毎日使える快適さとおしゃれを両立したアイテムを展開します。

コレクションは、CASUAL・SPORTS・NEW BASICの3タイプで構成し、カジュアルなノンワイヤーモールドブラや様々な運動に適したスポーツブラタイプ、リブ素材のハーフブラキャミ、ブラタンクなどをラインナップしました。

リーズナブルな価格帯ながら、吸汗速乾や肌に優しい素材など機能性も追求しており、制服や部活、おでかけなど、様々なシーンで活躍します。

また、販売促進として店頭では代理購買層向けに二次元コードを活用した商品紹介やリアルな中高生の日常の世界観を販促物で展開。

SNSではターゲット層に向けた専用アカウントやWEB特設ページを開設、インフルエンサー起用による認知拡大も実施予定です。

このコラボレーションは、LECIENの「部活ブラ」シリーズが累計202万枚の販売実績を持つ人気ブランドであること、PEACH JOHNが若い世代に広く認知されていることから、代理購買層(保護者)とターゲット層(ミドルティーン)双方への訴求が期待されます。

【商品特長】

■CASUAL type

毎日使いやすい快適な着け心地と、シンプルでミニマルなデザインが魅力の「CASUAL」タイプ。

Tシャツや制服の下にも響きにくく、動きやすさと自然なフィット感を両立しています。

アンダーにあしらった「PEACH JOHN」のロゴテープが、さりげないアクセントに。

見た目のおしゃれさだけでなく、日常使いのしやすさと実用性を兼ね備えたシリーズです。

CASUAL typeイメージ

■SPORTS type

吸汗速乾素材をバスト肌側に使用し、ムレにくく快適な着け心地を実現した「SPORTS」タイプ。

ヨガやダンスなどのライトな運動はもちろん、日常のアクティブなシーンにも最適です。

スポーティなシルエットに、アンダーのロゴテープがアクセントとして映えるデザイン。

アクティブなライフスタイルに寄り添う、スポーツテイストのシリーズです。

SPORTS typeイメージ

■NEW BASIC type

リブ素材を使用したカップ付きトップスの「NEW BASIC」タイプ。

1枚でも着られる安心感とおしゃれ感を兼ね備え、街歩きやカフェなどデイリーコーデに最適です。

インナーとしての快適さに加え、ファッションアイテムとしても活躍するアウターライクなシリーズです。

リラックス感とトレンド感を兼ね備えた一着として、毎日のコーデに取り入れやすく仕上がっています。

NEW BASIC typeイメージ

【商品概要】

■CASUAL type ノンワイヤーブラ(綿混)

品番 :25WFB861

税込価格:2,178円(本体価格1,980円)

サイズ :S・M・L・LL

カラー :ピンク・グレー・ブラック

■CASUAL type レギュラーショーツ(綿混)

品番 :25WFY764

税込価格:1,078円(本体価格980円)

サイズ :S・M・L・LL

カラー :ピンク・グレー・ブラック

■Men’s type メンズボクサー(綿混)

品番 :25WMY007

税込価格:1,078円(本体価格980円)

サイズ :S・M・L・LL

カラー :グレー・ブラック

■SPORTS type ハーフトップ(カップ裏 吸汗速乾)

品番 :25WFB862

税込価格:2,178円(本体価格1,980円)

サイズ :S・M・L・LL

カラー :グリーン・グレー・ブラックグレー

■SPORTS type ボクサーショーツ

品番 :25WFY765

税込価格:1,078円(本体価格980円)

サイズ :S・M・L・LL

カラー :グリーン・グレー・ブラックグレー

■SPORTS type サニタリーショーツ

品番 :25WFY766

税込価格:1,188円(本体価格1,080円)

サイズ :S・M・L・LL

カラー :グリーン・グレー・ブラックグレー

■NEW BASIC type カップ付きクロップドキャミソール(綿混)

品番 :25WLJ030

税込価格:2,178円(本体価格1,980円)

サイズ :S・M・L・LL

カラー :アイボリー・モカ・ブラック

■NEW BASIC type カップ付きキャミソール(綿混)

品番 :25WLJ031

税込価格:2,288円(本体価格2,080円)

サイズ :S・M・L・LL

カラー :アイボリー・モカ・ブラック

■NEW BASIC type カップ付きタンクトップ(綿混)

品番 :25WLJ033

税込価格:2,288円(本体価格2,080円)

サイズ :S・M・L・LL

カラー :アイボリー・モカ・ブラック

■NEW BASIC type ペアショーツ(綿混)

品番 :25WFY767

税込価格:1,078円(本体価格980円)

サイズ :S・M・L・LL

カラー :アイボリー・モカ・ブラック

