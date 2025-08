「コーヒーサンド」コラボ！PLANT「えがわの水羊かん風サンド」

PLANTは、えがわが販売する「えがわの水羊かん」とオーカワパンが販売する「コーヒーサンド」とのコラボレーション商品「えがわの水羊かん風サンド」を2025年8月8日に福井県・石川県・富山県内のSUPER CENTER PLANT全7店舗限定で発売します。

PLANT「えがわの水羊かん風サンド」

販売価格:税抜き200円(税込み216円)

発売日 :2025年8月8日(金)

販売店舗:福井県・石川県・富山県内のSUPER CENTER PLANT全7店舗

(坂井店・清水店・上中店・津幡店・川北店・黒部店・滑川店)

※「えがわの水羊かん」の販売は毎年11月〜3月末までの販売となります

パンはオーカワパン様のロングセラー商品「コーヒーサンド」のコーヒー風味の食パンにすることで「えがわの水羊かん」の特徴である“やさしい甘さ・黒糖の風味”を際立たせた美味しいサンドパンです。

おやつや朝食、お土産にもぴったり☆

