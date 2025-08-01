万博、8・23花火の内容発表 キリンビール 晴れ風と連携、“打ち上げ予定だった花火玉”集結へ
大阪・関西万博（大阪・夢洲）で8月23日に打ち上がる花火は、『晴れ風ACTION特別共催 未来につなぐ希望の花火』となる。
【写真多数】万博の夜空に打ち上がる「関門海峡花火大会＜門司側＞」
「キリンビール 晴れ風」の「晴れ風ACTION」の一環として、中止となった花火大会で“打ち上げ予定だった花火玉”を全国から集め、万博の花火を担うJapan Fireworks Expoと連携して、打ち上げる。
全国の花火大会をめぐっては、物価高騰による運営費の増加や人員・警備体制の強化、自治体の財政難などから、中止や縮小を余儀なくされるケースが相次いでいる。
こうしたは背景を受け、1948年から続いていた兵庫県の猪名川花火大会や、県内で最大規模を誇る福島県の双葉花火大会など、全国各地の総数7自治体のさまざまな事情で打ち上げられなかった花火大会へ呼びかけ、今回の取り組みが実現した。
中止となった花火大会の主催者や地域住民を本大会の会場に招待し、再起のきっかけとなることを目指す。
■『晴れ風ACTION特別共催 未来につなぐ希望の花火』
開催日：2025年8月23日（土）
打ち上げ場所：夢洲南側護岸
協力花火大会：福島県 相馬花火大会、福島県 双葉花火、茨城県 大子町花火大会と灯籠流し、大阪府 高石シーサイドフェスティバル、兵庫県 猪名川花火大会、山口県 秋吉台観光まつり 花火大会
※協力花火大会や打ち上げ総数は開催当日までに変動する可能性あり
主催者：一般社団法人Japan Fireworks Projec
特別共催：キリンビール「晴れ風ACTION」
【写真多数】万博の夜空に打ち上がる「関門海峡花火大会＜門司側＞」
「キリンビール 晴れ風」の「晴れ風ACTION」の一環として、中止となった花火大会で“打ち上げ予定だった花火玉”を全国から集め、万博の花火を担うJapan Fireworks Expoと連携して、打ち上げる。
全国の花火大会をめぐっては、物価高騰による運営費の増加や人員・警備体制の強化、自治体の財政難などから、中止や縮小を余儀なくされるケースが相次いでいる。
中止となった花火大会の主催者や地域住民を本大会の会場に招待し、再起のきっかけとなることを目指す。
■『晴れ風ACTION特別共催 未来につなぐ希望の花火』
開催日：2025年8月23日（土）
打ち上げ場所：夢洲南側護岸
協力花火大会：福島県 相馬花火大会、福島県 双葉花火、茨城県 大子町花火大会と灯籠流し、大阪府 高石シーサイドフェスティバル、兵庫県 猪名川花火大会、山口県 秋吉台観光まつり 花火大会
※協力花火大会や打ち上げ総数は開催当日までに変動する可能性あり
主催者：一般社団法人Japan Fireworks Projec
特別共催：キリンビール「晴れ風ACTION」