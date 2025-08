クラフトマンシップあふれるアウトドアメーカーが多数集結！ALPS OUTDOOR SUMMIT 2025

ALPS OUTDOOR SUMMITは、アウトドアカルチャーとクラフトマンシップが交差する体験型イベント「ALPS OUTDOOR SUMMIT 2025」を、2025年10月4日(土)・5日(日)の2日間、長野県松本市「やまびこドーム」にて開催します。

ALPS OUTDOOR SUMMIT 2025

開催日時 :2025年10月4日(土)・5日(日)

会場 :やまびこドーム(〒390-1131 長野県松本市空港東90)

主催 :一般社団法人ALPS OUTDOOR SUMMIT

後援予定 :長野県、松本市、塩尻市、安曇野市、各商工会、他

世界屈指のアウトドアフィールドと称される長野県・松本。

民藝やクラフトの文化が根付くこの地で、国内外のクラフトマンシップ溢れるアウトドアブランドや、ギアに情熱を注ぐ作り手たちが集い、道具と共に自然の中で遊ぶ楽しみを知る特別な2日間が2025年も始まります。

2025年の合言葉は「山活しようよ。」

登る。

歩く。

眺める。

撮る。

遊ぶ。

学ぶ。

味わう。

泊まる。

山の楽しみ方は十人十色。

山を愛するひと、みんな仲間。

イベント創設時から掲げているコンセプト「LOVE CRAFTMANSHIP.」はそのままに、2025年はさらに、「山での活動」をもっと身近に、もっと多様に楽しめる提案をしていきます。

アウトドアファンも、これからやってみようかな〜という方も、子供たちも、みんなが楽しめるアウトドア満載の2日間です。

先日出展ブランドの第1弾発表を行いました。

8月中旬頃には第2弾発表を行う予定です。

2025年出展ブランド第1弾

■イベントコンテンツは大きく5つ

(1) クラフトマンシップを極めた国内外のアウトドアギアメーカーブース(ドーム内、外)

(2) 最新のアウトドアカルチャーやフィールドが知れるミニブース

(3) アウトドアファンが見て楽しめる充実の「山活」ステージコンテンツ

(4) 子供も大人も楽しめるクラフトワークショップ

(5) クラフトマンシップが詰まった美味しいフードやドリンクのキッチンカー

■ステージでは、アウトドア著名人による「山活」スペシャルトークを開催!

出演予定:山下舞弓さん(モデル/登山YouTuber)、新田あいさん(モデル/ブランドディレクター)、ホーボージュンさん(アウトドアライター)、佐藤泰那さん(株式会社ほぼ日/元ランドネ編集長)、五十嵐雅人さん(山と渓谷編集長)、他

アウトドア著名人による「山活」スペシャルトーク

子供が嬉しいクラフトワークショップ

■ドーム内newコンテンツ「山活図書館」

雑誌『山と溪谷』創刊号からのアーカイブ展示や、アウトドア関連書籍が並ぶ図書スペース。

雑誌や本で「山活しよう」!

■ワークショップ・体験企画

子どもから大人まで楽しめる実践的なプログラムを、ドーム内外で展開予定

