千葉ロッテマリーンズは8月20、21日の楽天戦、23日の西武戦、29日のソフトバンク戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）の計4試合で千葉県内の中高生による「和太鼓演奏」のパフォーマンスを行うと発表した。

当日は、スペシャルイベント「マリーンズ夏祭 supported by KONAMI」が開催されており、球場正面エリアには特別装飾された「やぐら」が登場し、千葉県内の中高生による和太鼓演奏などのパフォーマンスが行われ、マリーンズ夏祭を盛り上げる。

千葉県内の中高生による和太鼓演奏は昨年に引き続き2年連続。球場外周には射的やヨーヨー釣りなどの様々なゲームコーナーやお祭りならではの屋台グルメが登場し、球場外周が夏祭りの雰囲気になる。

パフォーマンス実施詳細は以下の通り。

＜和太鼓演奏パフォーマンス実施詳細＞【実施日時】8月20日（水）〜21日（木）、23日（土）、29日（金）:16時00分〜17時45分の間で随時パフォーマンス【場所】ZOZOマリンスタジアム球場外周正面エリア【出演】8月20日（水）:木更津総合高等学校 和太鼓部、8月21日（木）:桜林高等学校 和太鼓部、8月23日（土）:専修大学松戸中学校・高等学校 和太鼓部、8月29日（金）:千葉県立八千代高等学校 和太鼓芸能集団鼓組