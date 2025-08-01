ロッテ、スペシャルイベント「夏祭」で千葉県内の中高生による「和太鼓演奏」実施
千葉ロッテマリーンズは1日、20日から21日の東北楽天戦、23日埼玉西武戦、29日福岡ソフトバンク戦の計4試合で、球場正面エリアにて千葉県内の中高生による「和太鼓演奏」のパフォーマンスを行うと発表した。
【全身ショット】ロッテ戦のファーストピッチで豪快な投球フォームを見せた二宮和也
当日は、スペシャルイベント「マリーンズ夏祭 supported by KONAMI」が開催されており、球場正面エリアには特別装飾された「やぐら」が登場し、千葉県内の中高生による和太鼓演奏などのパフォーマンスが行われ、マリーンズ夏祭を盛り上げる。
千葉県内の中高生による和太鼓演奏は、昨年に引き続き2年連続。またその他、球場外周には射的やヨーヨー釣りなど、さまざまなゲームコーナーやお祭りならではの屋台グルメが登場し、球場外周が夏祭りの雰囲気になる。
＜和太鼓演奏パフォーマンス実施詳細＞
【実施日時】
8月20日(水)〜21日(木)、23日(土)、29日(金)：16時00分〜17時45分の間で随時パフォーマンス
【場所】
ZOZOマリンスタジアム球場外周正面エリア
【出演】
8月20日(水)：木更津総合高等学校 和太鼓部
8月21日(木)：桜林高等学校 和太鼓部8月23日(土)：専修大学松戸中学校・高等学校 和太鼓部8月29日(金)：千葉県立八千代高等学校 和太鼓芸能集団鼓組
【全身ショット】ロッテ戦のファーストピッチで豪快な投球フォームを見せた二宮和也
当日は、スペシャルイベント「マリーンズ夏祭 supported by KONAMI」が開催されており、球場正面エリアには特別装飾された「やぐら」が登場し、千葉県内の中高生による和太鼓演奏などのパフォーマンスが行われ、マリーンズ夏祭を盛り上げる。
＜和太鼓演奏パフォーマンス実施詳細＞
【実施日時】
8月20日(水)〜21日(木)、23日(土)、29日(金)：16時00分〜17時45分の間で随時パフォーマンス
【場所】
ZOZOマリンスタジアム球場外周正面エリア
【出演】
8月20日(水)：木更津総合高等学校 和太鼓部
8月21日(木)：桜林高等学校 和太鼓部8月23日(土)：専修大学松戸中学校・高等学校 和太鼓部8月29日(金)：千葉県立八千代高等学校 和太鼓芸能集団鼓組