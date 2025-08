◾️<TAISHITA presentsサザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り(ルビ:フェス)!! #四六時中もサザンを聴いて2025>

◆スケジュール:7月25日(金)〜8月16日(土)

詳細:https://southernallstars.jp

◆オフィシャル夏プレイリスト第1弾

「SAS Summer 2025」 (https://taishita.lnk.to/sassummer2025hp)

「眠られぬ夜のサザン」 (https://taishita.lnk.to/sleeplessnight)

「サザンと散歩」 (https://taishita.lnk.to/walkwithsas)

※オフィシャル夏プレイリストは第4弾まで公開予定

◆オフィシャル夏プレイリスト第1弾

「畳の上に麦茶とスイカ」(https://taishita.lnk.to/suikamugicha)

「ドラマティック・サザン・メロディーズ」(https://taishita.lnk.to/dramaticSAS)

「愛の谷間で溺れたい」(https://taishita.lnk.to/ainotanima)

◆サザンオールスターズ公式YouTubeチャンネル ライブ映像の特別番組生配信

配信日時:8月2日(土)18:00〜

※過去のライブ映像をはじめとする特別番組

※YouTubeでのアーカイブ配信なし

https://youtu.be/XBZkBEpBwDk

◆リスナー参加型プレイリスト企画 「サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り!!」

サザンが架空の夏フェス「真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り(フェス)!!」に出演するとしたら、どんなセットリストになるかというのをリスナーと共に考えるという企画がスタート。推し曲のタイトルをハッシュタグ「#四六時中もサザンを聴いて2025」と共にXへポストしてください。投稿に記載された楽曲をもとに構成されたプレイリストを後日、実際にタイシタレーベル公式プレイリストとして公開いたします。応募期間は7月25日(金)〜7月31日(木)23:59まで。ぜひ独自の視点で渾身の楽曲をご投稿ください。

・参加方法

X(旧Twitter)で架空のフェス「サザンオールスターズ 真夏の THANK YOU SO MUCH 祭り!!」であなたが聴きたいサザンオールスターズの楽曲タイトルにハッシュタグ「#四六時中もサザンを聴いて2025」を添えてご投稿ください。

・プレゼント

「サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り!!ロゴ&プレイリストステッカー5枚セット」×25名様

*企画ロゴステッカー1枚&プレイリストアートワークのステッカー4枚をランダムに封入

・対象期間

2025年7月25日(金)〜7月31日(木)23:59

・当選発表

2025年8月中旬までに、当選者のXアカウントへサザンオールスターズ公式アカウント(https://x.com/sasfannet)からダイレクトメッセージでご連絡いたします(当選発表に代えさせていただきます)。

・注意事項

※対象はサザンオールスターズ楽曲のみ。ソロ楽曲は対象外とさせていただきます。

※期間中は何度でもご投稿いただけますが、抽選対象となるのはお一人様1回目の投稿のみとなります。

※当選者の方にはXのDMでご連絡いたしますので、鍵付きアカウントは鍵を解除してご参加ください。