#Mooove!の赤間四季が、7月28日発売の「B.L.T.」に登場。アザーカットが4枚公開された。

赤間四季は、アイドルグループ・#Mooove!の赤色を担当。グループとしては、昨年開催された「TOKYO IDOL FESTIVAL2024」のメインステージ争奪戦で優勝。デビュー当初から目標としていたTIFメインステージへの出演権を獲得し、今年5月には2周年を迎え、7月9日には初めてのCDリリース、現在CDリリースに向けて4都市9会場でリリースイベントを開催している。

また、8月6日には京セラドーム大阪で開催される「KANSAI COLLECTION 2025A/W」に初出演し、10月からは8都市8公演の全国ツアーを開催する。また、12月13日にはグループ史上最大キャパのLINE CUBE SHIBUYAでツアーファイナルを開催予定している。

赤間四季 コメント

◆「B.L.T.」掲載おめでとうございます。

ありがとうございます!

#Mooove!の伸び代の赤色担当赤間四季です!

#Mooove!が結成してすぐの頃に一度B.L.T.さんに掲載していただいていたので、今度はソロで掲載していただけてとってもうれしいです!

◆今回はどのような撮影でしたか?

“サークルの仲間と江ノ島に遊びに行く”っていうテーマで撮影させていただきました!

高校卒業してすぐにアイドルとしてデビューしたので、大人数で遊びに行く機会がなかったので新鮮で楽しい撮影になりました。

実際に江ノ島を観光しながら撮影したので、自然に楽しんでる私が見れるかなと思います。

江ノ島での私服のカットだけじゃなくて、紺色の水着を着て少ししっとりとした大人なカットもあるのでいろんな私を楽しんでいけただけたらうれしいです。

◆所属されているアイドルグループ#Mooove!の全国ツアーが10月からスタートするとのことですが、今回のツアーはどんなツアーにしたいですか?

全国ツアーをさせていただくのは二回目なので、一回目の全国ツアーよりパワーアップしたパフォーマンスをお届けしたいです!

そして私の生まれ故郷の広島、青春時代を過ごした北海道にも行かせていただくのでとっても気合いが入ってます!!

その場所ならではの特別なライブを考えているので、お近くに住んでいる方も遠征してくれ方も一緒に楽しめたらうれしいです!

◆最後に一言お願いします。

最後まで読んでくださりありがとうございます!

こうしてソロでも掲載していただけたのも皆さんがいつもたくさん応援してくれてるおかげです。

本当にありがとうございます!

また掲載していただけるように精いっぱい頑張ります。

ぜひいっぱい見てくれるとうれしいです!

