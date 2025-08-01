8月の「d払い」自治体キャンペーン、北海道えりも町などで最大30％還元
NTTドコモは、2025年8月から、新たに8件の地域で「d払い」キャンペーンを実施する。対象エリアおよび対象店舗での「d払い」による支払いで、dポイントの還元を受けられる。
新たにキャンペーンが始まる地域は、北海道えりも町、北海道知内町、栃木県鹿沼市、愛知県北名古屋市、三重県桑名市、大阪府門真市、大阪府枚方市、熊本県八代市。
還元率の内訳はたとえば、北海道えりも町が30％還元で1回あたり上限1000ポイント、期間あたり上限2000ポイント。栃木県鹿沼市が20％還元で1回あたり上限1000ポイント、期間あたり上限2000ポイント。三重県桑名市が20％還元で1回あたり上限3000ポイント、期間あたり上限1万ポイント。
1回あたり上限1000ポイント
期間あたり上限2000ポイント 北海道知内町 8月1日～9月30日 令和7年度 第1回知内町キャッシュレスポイント還元キャンペーン 地元事業者店舗の場合20％還元、大手店舗の場合10％還元
1回あたり／期間あたり上限：地元事業者店舗の場合2000ポイント
大手店舗の場合1000ポイント 栃木県鹿沼市 8月1日～31日 ～鹿沼・粟野合併20周年記念事業～最大20％戻ってくる！鹿沼市キャッシュレスキャンペーン 20％還元
1回あたり上限1000ポイント
期間あたり上限2000ポイント 愛知県北名古屋市 北名古屋のお店をおトクに応援!!キャッシュレスで最大 20％戻ってくるキャンペーン 20％還元
1回あたり上限2000ポイント
期間あたり上限1万ポイント 三重県桑名市 「がんばれ桑名！」対象店舗で最大20％戻ってくるキャンペーン第4弾 20％還元
1回あたり上限3000ポイント
期間あたり上限1万ポイント 大阪府門真市 8月8日～31日 カドマツーリズムdeキャッシュレスキャンペーン 20％還元
1回あたり上限1000ポイント
期間あたり上限5000ポイント 大阪府枚方市 8月1日～31日 枚方市×d払い！15%還元キャンペーン 15％還元
1回あたり上限500ポイント
期間あたり上限3000ポイント 熊本県八代市 ～新市誕生20周年記念キャンペーン～八代市でお買い物すると最大20％ポイント還元！ 20％還元
1回あたり上限1000ポイント
期間あたり上限4000ポイント