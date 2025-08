【ジャストダンス2026エディション】 10月14日 発売予定 価格: PS5/Switch版 5,940円 Xbox Series X|S版 5,950円 CEROレーティング:A(全年齢対象) プレイ人数:オフラインプレイ1~6人、オンラインプレイ1~6人

ユービーアイソフトは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch用「ジャストダンス2026エディション」を10月14日に発売する。価格はPS5/Switch版が5,940円、Xbox Series X|Sが5,950円。Switchのみパッケージ版も販売される。

本作は、ミュージックゲームシリーズ「ジャストダンス」の最新作。家族や友人と自宅で思いっきりダンスが楽しめる、最新の楽曲や往年の名曲まで新たな楽曲40曲が用意されている。

進化したゲームプレイ

【収録楽曲(一部)】 APT. (ROSE & Bruno Mars) Houdini (Dua Lipa) Counting Stars (OneRepublic) Hung Up (Madonna) All Star (Smash Mouth)

新たな楽曲に加え、本作では進化したゲームプレイが楽しめる。

・チームで協力プレイを楽しめるパーティーモードを搭載

・ハンズフリーで楽しめるカメラコントローラーモードを搭載。スマートフォンでJust Dance Controllerアプリを使用し、端末のカメラで全身の動きを認識できるようになる。

・最大6名でのローカルマルチプレイも可能で、チャレンジモードでは、誰が一番かダンサーとなるか競い合うこともできる。

「ジャストダンス 2023 エディション」以降の過去シリーズ作を持っている場合

「ジャストダンス 2023 エディション」以降の過去シリーズ作を持っている場合は、同じ画面よりそれぞれのエディションに含まれる楽曲をプレイすることができる。また「ジャストダンス 2026 エディション」の購入で、サブスクリプションサービス Just Dance+の1か月無料アクセスを楽しめる。

