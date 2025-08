大学選びや研究活動に役立つ情報が見やすく・分かりやすく！明治学院大学「Webサイトを全面的にリニューアル」

明治学院大学は従来の公式Webサイトの課題を改善し、より来訪者目線に立ったデザインや情報発信を行うべく、今回Webサイトを全面的にリニューアルしました。

明治学院大学は従来の公式Webサイトの課題を改善し、より来訪者目線に立ったデザインや情報発信を行うべく、今回Webサイトを全面的にリニューアル。

◆リニューアルのポイント

・より魅力的で使いやすいWebサイトへ

今回のリニューアルでは、来訪者の視点に立った分かりやすいメニュー構成を採用し、本学の教育、研究、国際交流、ボランティアといった特色ある取り組みをより鮮明に伝えるデザインへと刷新しました。

大学選びや研究活動に役立つ情報を、見やすく整理された形で提供することで、より快適に利用いただけるWebサイトを目指しました。

・メインコンテンツ「明学の理由。」の再配置

在学生・卒業生・教員のインタビューを紹介する「明学の理由。」を、リニューアルを機会にこれまでの記事を厳選、新たな切り口で紹介します。

また新しい記事も随時公開予定です。

・「関心を通して明学を体験してもらう」サイトづくり

受験情報ページはその他ページとは異なるデザインを用いて、高校生に親しみのある構成にしました。

また、興味・関心から学部学科を選ぶことができるコンテンツや教員によるミニコラム等の実装を今後予定しています。

・研究発信に関する情報の集約

学部 ・研究所サイトから大学サイトへの情報連携の仕組みを取り入れ、大学サイトトップページや受験情報ページにて、大学の今を伝えるトピックスとして紹介します。

・学生生活の魅力を動画で体感

各特色の扉ページでは、動画コンテンツを取り入れることで、キャンパスの雰囲気や学生・教員の日常、学びの様子をよりリアルに感じていただける工夫を施しました。

