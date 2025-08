テレワーク社員の健康支援の参考ガイド！厚生労働科学研究班「企業担当者のための健康に配慮したテレワーク実践ガイド　アクティブ・テレワークのすすめ」

厚生労働科学研究班は、「企業担当者のための健康に配慮したテレワーク実践ガイド アクティブ・テレワークのすすめ」を刊行。

厚生労働科学研究班「企業担当者のための健康に配慮したテレワーク実践ガイド アクティブ・テレワークのすすめ」

刊行 2025年8月

A4サイズ、20ページ

明治安田厚生事業団 体力医学研究所の甲斐裕子副所長/上席研究員が研究代表を務める厚生労働科学研究班は、「企業担当者のための健康に配慮したテレワーク実践ガイド アクティブ・テレワークのすすめ」を刊行しました。

この書は厚生労働省が交付する補助金による研究(厚生労働科学研究)の成果をもとに、企業の健康管理担当者や経営者向けに、テレワーク社員の健康支援の参考としていただくためのガイドとして作成されました。

ガイドはホームページで公開されており、どなたでも無料でダウンロードすることが可能です。

■『テレワーク実践ガイド』 主な内容

テレワークは、新型コロナウイルス感染症の拡大を機に急速に普及し、現在も多くの企業で定着しています。

ワークライフバランスの向上やストレス軽減といったメリットがある一方、運動不足や腰痛の増加などの健康課題も報告されています。

テレワーク社員の健康支援のため、体と心を積極的に動かす「アクティブ・テレワーク」を提案し、その実践に向けた対策を紹介しています。

ガイドでは、テレワーク社員に推奨する行動を「CHECK POINTS」、社員の健康づくりを支援する企業側の取り組みを「ACTION LISTS」としてまとめました。

特に「ACTION LISTS」は、最新の科学的根拠と実践知が融合されており、テレワーク社員の健康支援を実践したい企業にとっての“ベストバイ”の取り組みといえます。

その他、実際に企業で導入されている事例など、アクティブ・テレワーク実践に役立つ情報を多数盛り込んでいます。

<5つの対策案>

・自宅環境を整える

・身体活動を高める

・腰痛対策をする

・食事と嗜好品に気をつける

・コミュニケーションを促進する

テレワーク実践ガイド本文

テレワークの健康影響を検証した科学的エビデンスを紹介するとともに具体的な対応策を提案しています。

