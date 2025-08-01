TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ­¼Ô
¡Ö¸áÁ°9»þÁ°¤ÎÅìµþ±Ø¤Ç¤¹¡£¼ê¸µ¤Î²¹ÅÙ·×¤Ï27¡î¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É÷¤¬¿á¤¤¤ÆÎÃ¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×

°ìÊý¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤ÏÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¤ËÈ¼¤Ã¤ÆËÌÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Î¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï28.9¡î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

50Âå
¡ÖÎÃ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¹¤´¤¤ ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´¨¤¤¡¢È©´¨¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤­¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë½ë¤¯¤ÆÆü»±¤Ê¤·¤ÇÊâ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤­¤ç¤¦¤ÏÆü»±¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×

50Âå
¡ÖÎÃ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¹Âµ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¥¿¥óÎ±¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£ËèÆü½ë¤¤¤ÈÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡×

¤­¤ç¤¦¤³¤Î¤¢¤È¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¢§ÅìµþÅÔ¿´¤ä¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ç30¡î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¢§²£ÉÍ»Ô¤äÀéÍÕ»Ô¤Ç¤Ï16Æü¤Ö¤ê¤Ë30¡î¤ò²¼²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬¾¯¤·ÏÂ¤é¤°1Æü¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£