ディズニー映画『ズートピア』の「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」を“コミック風”アートに仕上げた新コレクション「ZOOTOPIA COMIC STYLE」が、ディズニーストアに登場!

「フィニック」や「レミング」のビジネスマンも登場する、カジュアルテイストのファッションアイテムなどが多数展開されます☆

ディズニーストア『ズートピア』コレクション「ZOOTOPIA COMIC STYLE」

スケジュール:

先行発売日:2025年8月5日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日:2025年8月8日(金)販売店舗:全国のディズニーストア店舗

※発売日の店舗での購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります

ディズニーストアから、『ズートピア』をモチーフにした新コレクション「ZOOTOPIA COMIC STYLE」が登場。

『ズートピア』の日常をコミック風に描き起こした、ポップで躍動感あふれるアートを用いたコレクションになっています。

「レミング」のビジネスマンたちが行列を作ってアイスキャンディーを手に入れる、思わずクスッと笑えるシーンからインスパイアされた、遊び心たっぷりのデザインにも注目です。

ぬいぐるみキーチェーンは「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」をはじめ、「ゾウフィニック」や「レミング」のビジネスマンがラインナップ。

ファッションアイテムは、ポップなキャラクターアートを大胆にあしらったTシャツや長袖Tシャツ、コーディネートのアクセントにもなるキャップやバックパックなどが展開されます。

さらにポーチ、パスケース、ミラーなど、実用的な雑貨も充実。

そのほか、ラメが輝くプレートにキャラクターをデザインしたカラフルなシークレットキーチェーンも登場します☆

ジュディ・ホップス&ニック・ワイルド、レミングのビジネスマン 半袖Tシャツ ZOOTOPIA COMIC STYLE

価格:4,500円 (税込)

サイズ:フリーサイズ

コミック風の『ズートピア』アートを使用した、綿素材の半袖Tシャツ。

正面には「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」、背面の首うしろには「レミング」のビジネスマンが並んでいます。

デニムやレースアイテムなど、様々な素材と相性良くコーディネートできる1枚です。

ズートピア 長袖Tシャツ ホワイト XL ZOOTOPIA COMIC STYLE

価格:5,300円 (税込)

サイズ:チェスト 約104〜112cm

肩幅 約56cm/袖丈 約59cm/身丈 約73cm

※このサイズはUSのMサイズに相当します。タグには日本サイズとUSサイズの両方が記載されています

キャラクターと“KEEPING ZOOTOPIA SAFE!”ロゴをデザインした背面がキャッチーなTシャツ。

胸元の「ゾウフィニック」、袖に列をつくる「レミング」のビジネスマンのプリントにも注目です。

肌の上をすべるような綿生地なので、着心地もバッチリ☆

ジュディ・ホップス&ニック・ワイルド、レミングのビジネスマン リュックサック・バックパック ポーチ付き ZOOTOPIA COMIC STYLE

価格:8,200円 (税込)

サイズ:バッグ 約高さ49×幅36×奥行き21cm

ショルダー部分 約 44〜96cm ※調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約6cm

ポーチ 約直径10×厚み4cm

カラビナ 約直径3.2cm

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」をプリントしたサークル形ポーチ付きバックパック。

バッグには「レミング」のビジネスマンの行列が刺しゅうされています。

収納力ばっちりの大容量サイズなので、通学用からプチ旅行にもおすすめです。

ジュディ・ホップス&ニック・ワイルド ナップサック ZOOTOPIA COMIC STYLE

価格:3,300円 (税込)

サイズ:約縦39×横33×厚み3.5cm

ショルダー部分 約最大90cm ※調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約13cm

“KEEPING ZOOTOPIA SAFE!”ロゴとキャラクターをデザインしたナップサック(巾着バッグ)。

カラーアクセントになっているハンドルは手持ちでも使いやすい長さがあり、ショルダー紐は結び目を作って長さ調節することができます。

A4サイズがすっぽり収納できるのでメインにもサブにも活躍するバッグです。

ジュディ・ホップス ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン ZOOTOPIA COMIC STYLE

価格:3,000円 (税込)

サイズ:全長 約28.5cm

キャラクター 約高さ21×幅12×奥行き5.5cm

アイスキャンディー 約縦4.5×横4.3×厚み1cm

ロゴ 約縦2.7×横5×厚み0.3cm

ズートピア警察の制服を着た「ジュディ・ホップス」のぬいぐるみキーホルダー。

優しい表情でシャキっと立った「ジュディ・ホップス」がカッコかわいい☆

“KEEPING ZOOTOPIA SAFE!”ロゴをプリントしたラメ入りプレート、ぷっくりツヤツヤとした質感が美味しそうなアイスキャンディーモチーフ、パステルカラーのチェーンが並んだチャームがセットになっています。

ニック・ワイルド ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン ZOOTOPIA COMIC STYLE

価格:3,000円 (税込)

サイズ:全長 約32cm

キャラクター 約高さ23.5×幅12.5×奥行き10cm

アイスキャンディー 約縦4.5×横4.3×厚み1cm

ロゴ 約縦2.7×横5×厚み0.3cm

お馴染みのボタニカル柄のシャツを着た「ニック・ワイルド」

なんといっても「ニック・ワイルド」らしいアンニュイな表情がたまりません!

チャームがたくさん付いたぬいぐるみキーホルダーは存在感があり、これひとつでもかわいくにぎやかな雰囲気を演出してくれます。

ゾウフィニック ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン ZOOTOPIA COMIC STYLE

価格:3,000円 (税込)

サイズ:全長 約23cm

キャラクター 約高さ15×幅11.5×奥行き8cm

アイスキャンディー 約縦4.5×横4.3×厚み1cm

ロゴ 約縦2.7×横5×厚み0.3cm

かわいらしく装う「ゾウフィニック」のぬいぐるみキーホルダーもラインナップ。

おしゃぶりしながらの上目づかいがキュートです☆

手持ちのリュックやバッグに飾って楽しむことができます。

レミングのビジネスマン ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン ZOOTOPIA COMIC STYLE

価格:3,000円 (税込)

サイズ:全長 約22cm

キャラクター 約高さ11.5×幅9.5×奥行き6.5cm

アイスキャンディー 約縦4.5×横4.3×厚み1cm

ロゴ 約縦2.7×横5×厚み0.3cm

「レミング」のビジネスマンをデザインしたぬいぐるみキーホルダー。

作中シーンをモチーフに、アイスキャンディーを食べているスーツ姿の「レミング」が再現されています。

口を大きく開けたポーズやコロンとしたボディ、フワフワの毛並みがとってもキュート☆

ズートピア うちわ ZOOTOPIA COMIC STYLE

価格:1,400円 (税込)

サイズ:約縦19.5×横14.5×厚み0.5cm

チェーン 約長さ15cm

作中で「ニック・ワイルド」が売っていたアイスキャンディー(Pawpsicle)そのままのダイカットデザインを使用したうちわ。

PVC素材で作られているので、クリアな表面の質感がモチーフにマッチしています。

足跡の部分がぷくっと膨らんでいるのがポイントです。

ニック・ワイルド&レミングのビジネスマン 帽子・キャップ ZOOTOPIA COMIC STYLE

価格:3,500円 (税込)

サイズ:頭囲 約58cm

約高さ12×幅19×奥行き28cm

つば 約縦12×横16.5cm

「ニック・ワイルド」と「レミング」のビジネスマンをデザインしたキャップ。

“KEEPING ZOOTOPIA SAFE!”ロゴと「ニック・ワイルド」が刺しゅうされています。

バックスタイルのアジャスター部分に、「レミング」のビジネスマンの行列がプリントされているのも魅力的です。

ジュディ・ホップス&ニック・ワイルド、レミングのビジネスマン フィギュア ZOOTOPIA COMIC STYLE

価格:6,800円 (税込)

サイズ:約高さ14.5×幅12.5×奥行き13.5cm

「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」を描いたコミック風の『ズートピア』アートを3Dにした、飾って楽しめるフィギュア。

表情や毛並み、めくれたネクタイなど丁寧に再現された「ニック・ワイルド」は疾走感があり迫力満点!

「ジュディ・ホップス」がデザインされている面の裏側には「レミング」のビジネスマンが並んでいます。

ズートピア シークレットキーホルダー ZOOTOPIA COMIC STYLE

価格:700円 (税込)

パッケージサイズ:約縦8×横8×厚み1cm

ラメがキラキラ輝くグリッタープレートにキャラクターやロゴをプリントしたシークレットキーホルダー。

デザインは「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」「ゾウフィニック」「レミング」のビジネスマンがプリントされた全7種類。

そのうちの1種がパッケージに入っており、どのデザインが入っているかは、届いてからのお楽しみです。

『ズートピア』に登場する「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」を“コミック風”アートに落とし込んだポップな新コレクション。

ディズニーストアにて2025年8月5日より順次販売が開始される「ZOOTOPIA COMIC STYLE」の紹介でした☆

