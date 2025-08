ASIAN KUNG-FU GENERATION『ファン感謝祭2024』収録のBlu-ray発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■アジカン『映像作品集21巻 ~ASIAN KUNG-FU GENERATION Anniversary Special Live “ファン感謝祭 2024”~』10月8日リリース!

ASIAN KUNG-FU GENERATIONが、2024年に開催したアニバーサリー・ライブ『ファン感謝祭2024』を収録したBlu-ray『映像作品集21巻 ~ASIAN KUNG-FU GENERATION Anniversary Special Live “ファン感謝祭 2024”~』を10月8日に発売することが決定した。

本作は、メジャーデビュー20周年とドラム伊地知潔の正式加入25周年を記念して、2024年8月24日・25日に横浜BUNTAIにて開催したアニバーサリー・ライブ『ファン感謝祭2024』から、8月25日公演の模様を収録。ファン投票によるリクエスト曲や代表曲を中心としたセットリストで構成された本公演。今年リリースされた新曲「MAKUAKE」の初披露や、後藤正文によるアコースティックギターでのソロ歌唱、喜多建介と山田貴洋のふたりによるユニットCosmostudioの登場など、ファンへの感謝を込めたベストセットライブとなった。

Blu-rayにはその模様を余すことなく収録。初回生産限定盤は、特典映像を収録したBlu-ray2枚組、且つフォトブックが付いた三方背BOX仕様の特別盤。なお、特典映像の内容は後日発表予定となる。

ASIAN KUNG-FU GENERATIONは、5月21日にシングル「MAKUAKE / Little Lennon」をリリース。シングルには『NANO-MUGEN FES. 2025』のテーマソングである新曲「MAKUAKE」を収録。さらに、2015年リリースのアルバム『Wonder Future』収録曲「Little Lennon / 小さなレノン」をくるり・岸田繁によるプロデュースのもと再録した「Little Lennon / 小さなレノン (Born in 1976 ver.)」も収録。2曲を収録した両A面シングルとなっている。

また、10月には『ASIAN KUNG-FU GENERATION presents “NANO-MUGEN CIRCUIT 2025” ASH×AKG Split Tour』の開催が決定している。10月14日のZepp Fukuokaを皮切りに大阪、名古屋、仙台、横浜と全国5都市を回るスプリットツアー。長年にわたり互いの音楽へのリスペクトと信頼を深めてきたASHとASIAN KUNG-FU GENERATIONだからこそ実現したスペシャルなスプリットツアーとなる。各公演には、Special Guestの出演が決定しKANA-BOON、Homecomings、リーガルリリー、Laura day romance、yubioriが各公演に登場する。

リリース情報

2025.10.08 ON SALE

Blu-ray『映像作品集21巻 ~ASIAN KUNG-FU GENERATION Anniversary Special Live “ファン感謝祭 2024″~』

<収録曲>

■Disc1 ※初回・通常共通

01. 遥か彼方

02. 羅針盤

03. 夏の日、残像

04. ワールドアパート

05. 路地裏のうさぎ

06. バタフライ

07. センスレス

08. 橙

09. 君という花

10. ソラニン

11. ボーイズ&ガールズ

12. ウェザーリポート

13. 冷蔵庫のろくでもないジョーク

14. ブルートレイン

15. ムスタング

16. 無限グライダー

17. 或る街の群青

18. 十二進法の夕景

19. 未だ見ぬ明日に

20. 迷子犬と雨のビート

21. Re:Re:

22. リライト

23. 転がる岩、君に朝が降る

ENCORE

24. MAKUAKE

25. All right part2 w/橋本絵莉子

26. 海岸通り

27. 柳小路パラレルユニバース

■Disc2 ※初回のみ

収録内容後日公開

『NANO-MUGEN CIRCUIT 2025 ASH x AKG Split tour』公式サイト

https://www.nano-mugenfes.com/25/circuit/

ASIAN KUNG-FU GENERATION OFFICIAL SITE

www.asiankung-fu.com/