広島テレビ放送は、2025年8月10日(日)午後3時から「奥田と吉川 オーチーコーチーの遠くて近い広島」を日本テレビ系28局の全国ネットで放送します。

奥田と吉川 オーチーコーチーの遠くて近い広島

【放送日時】

2025年8月10日(日)午後3時〜3時55分

【出演】

奥田民生 吉川晃司

【ナレーション】

コットン(西村真二・きょん)

奥田民生 1965年5月12日生まれ 60歳

吉川晃司 1965年8月18日生まれ 59歳

共に広島出身で、生まれた場所も高校も実は目と鼻の先だったという奥田と吉川。

そんな2人が還暦を迎える2025年「オーチーコーチー」というユニットを結成。

「広島への恩返し。」という意味が込められているという。

そんな広島を愛する奥田民生と吉川晃司が故郷・広島へ!

広島名物「小イワシ」を自分たちで獲ってしご(訳:さばく)して食べるまでを紹介するオール広島ロケのドキュメントバラエティ。

小イワシ漁

奥田と吉川_食事

広島弁丸出しで広島を大いに語る2人っきりのロケは、カープの本拠地「マツダスタジアム」からスタートし路面電車で思い出話に花を咲かせ瀬戸内海へ船を出す!

奥田と吉川_マツダスタジアム

ナレーションはコットン。

実は西村は吉川晃司の高校の後輩でもある。

こんな奥田民生と吉川晃司は見たことない!

広島県人が総力を結集し「広島はええでぇ!」と広島から全国へ発信する番組。

奥田と吉川_瀬戸内海

【奥田民生 プロフィール】

1965年広島生まれ。

1987年にユニコーンでメジャーデビュー。

1994年にシングル「愛のために」でソロ活動を本格的にスタート、「イージュー★ライダー」「さすらい」などヒットを飛ばす。

井上陽水とコラボ作品を発表、PUFFYや木村カエラのプロデュースを手がけるなど幅広く活躍。

バンドスタイルの「MTR&Y」、弾き語りスタイルによるライブ「ひとり股旅」や、レコーディングライブ「ひとりカンタビレ」、YouTubeで繰り広げる宅録スタイルのDIYレコーディングプロジェクト「カンタンカンタビレ」、お出かけレコーディング新企画「トツゲキ!オートモビレ」など活動形態も多岐にわたる。

さらに世界的なミュージシャンであるスティーヴ・ジョーダン率いるThe Verbsへの参加、岸田繁(くるり)と伊藤大地と共に結成したサンフジンズ、斉藤和義・トータス松本ら同世代ミュージシャンと結成したカーリングシトーンズの一員としても活躍している。

【吉川晃司 プロフィール】

1984年に映画「すかんぴんウォーク」と、その主題歌「モニカ」でデビュー。

日本歌謡大賞最優秀新人賞ほか、8つの新人賞を独占、俳優としてもブルーリボン賞、日本アカデミー賞、ゴールデンアロー賞他の新人賞を受賞。

「LA VIE EN ROSE」「You Gotta Chance〜ダンスで夏を抱きしめて〜」など、常にランキングの上位をにぎわせる中、1988年ギタリスト布袋寅泰とのユニット COMPLEXを結成。

その後ソロとして、作詞、作曲、プロデュースを自ら手がけ、独自のボーカルスタイルでロックアーティストとして不動の地位を確立。

2011年 COMPLEXの東京ドーム公演を東日本大震災復興支援の為に開催。

また、2024年5月には令和6年能登半島地震復興支援の為に再び東京ドーム公演を開催した。

近年は音楽活動に留まらず、俳優としても高い評価を得る。

<出演作品>

「レディジョーカー」「チームバチスタの栄光」「るろうに剣心」「キングダム」シリーズ、NHK大河ドラマ「天地人」「八重の桜」TBS「下町ロケット」NHK朝ドラ「舞い上がれ!」など。

映画「必死剣・鳥刺し」では、第34回日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞。

現在も精力的にライブを行う中、映画やドキュメンタリー番組、CM等、更に活動の幅を広げて活躍中。

