待たない・並ばない次世代型歯科医院！ピュアスマイル 原田歯科クリニック

千葉市若葉区にある【医療法人社団ピュアスマイル 原田歯科クリニック】は、2025年8月1日(金)に拡張オープンします。

ピュアスマイル 原田歯科クリニック

・所在地 :千葉市若葉区桜木2丁目16-24

・電話番号 :043-232-9988

・診療科目 :一般歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科 ほか

・所属資格者:日本歯周病学会認定医/日本小児歯科学会専門医 在籍

今回の拡張は、単なる設備の増設にとどまらず、「待ち時間ゼロの快適通院」を目指した機能強化が大きな特徴です。

■ “待たずに会計”を実現:スマホアプリ「ささっとペイ」導入

診療後、受付に並ばずにスマホでその場で決済完了。

混雑を避け、プライバシーにも配慮したスムーズな会計が可能です。

大病院でもまだ導入例の少ないスマート決済を、地域密着型の歯科医院としていち早く導入しました。

■ 紙の診察券不要!二次元コードチェックインで受付完了

来院時に専用アプリで二次元コードをかざすだけでチェックインが完了。

面倒な受付作業を省略でき、予約時間にスムーズに案内できる仕組みです。

お子さま連れや高齢の方にもわかりやすい設計です。

スマホ決済×二次元コードチェックイン

■ 18台の診療チェアと広々空間で、スムーズな案内を実現

従来の8台から18台へと診療チェアを増設。

これにより混雑を緩和しつつ、より多くの患者様をスムーズに案内できる体制が整いました。

明るく開放感のある空間と最新の設備により、安心して過ごしていただける環境づくりを目指しています。

■ 理事長コメント

通いやすさや快適さは、歯の健康を守るために欠かせない“定期的な受診”を継続するうえで非常に重要です。

今回のリニューアルでは、スマートフォンアプリによる受付・決済機能を導入し、“待ち時間の少ない歯科医院”を目指しました。

患者さまの貴重な時間を大切にしながら、よりスムーズで快適な通院環境を整えています。

これからも地域の皆さまが安心して通える歯科医院を目指し、スタッフ一同取り組むとのことです。

理事長 原田 幹夫

