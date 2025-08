バンダイ ベンダー事業部が展開するオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン」が、グローバルでの2024年度年間売上実績により、“カプセルトイ世界売上No.1”としてギネス世界記録に認定された。○ガシャポン年間出荷数は地球1個分バンダイのオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン」は、カプセルトイ国内売り上げの約57%を占め、現在では毎月120種類以上もの商品を発売。バンダイならではの多くのIP展開やオリジナルシリーズの展開と、オリジナリティあふれる多彩な仕様を掛け合わせることで幅広い商品を展開している。

また、自社でガシャポン自販機などのインフラの開発を担うことで、消費者のニーズや時代の流れに合わせた商品展開を実現。2024年度は1年間で2.2億個以上の商品を出荷し、年間出荷数分のカプセルを積み上げると地球とほぼ同じ高さとなる。○8月8日「ガシャポンの日」同社は、ギネス世界記録認定を記念して「ガシャポンの日(8月8日)」に合わせた各種キャンペーン及び商品販売をする。150種類以上の発売を予定している8月発売商品を壁一面に貼り付けた大型展示をバンダイナムコ Cross Store 東京とバンダイナムコ Cross Store博多店に設置。期間は8月1日〜31日。また8月1日より、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップにて、店頭スタッフに合言葉(「ガシャポン世界一おめでとう!」)を伝えると、「ガシャポンミニポーチ」がもらえるキャンペーンを実施する。(なくなり次第終了)「ガシャポンミニポーチ」がもらえるキャンペーン全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップにて、ガシャポン自販機やカプセルをモチーフにしたアイテム、人気オリジナルIPの新商品を8月1日より先行販売開始。「めじるしアクセサリー ガシャポン」1回300円/全9種「ガシャプラQ ガシャポンステーション」1回500円/全5種「ガシャポン自販機 カプセルコレクション」1回300円/全8種「まちぼうけ ガシャポンの場合 その2」1回300円/全9種「【フラットガシャポン】VIRUSWEETS miniクリアファイルコレクション」1回200円/全8種全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、ガシャポンのデパート限定で、下記商品を販売する。「HGドラゴンボール02 SAIYAN SPECIAL EDITION」1回500円/全4種「【再販】HGドラゴンボール01 GOKU SPECIAL EDITION」1回500円/全4種©BANDAIPAC-MAN™&ⒸBandai Namco Entertainment Inc.©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK©創通・サンライズ©創通・サンライズ・MBS©Kyogakusha, an imprint of Sekaishisosha-Kyogakusha Co., Ltd.©NARUMIYA INTERNATIONAL CO.,LTD.©NARUMIYA INTERNATIONAL Co.,Ltd. / P.D.S.©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーションTM&©TOHO CO ., LTD.©円谷プロ© '25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660611©iFamilySC©バード・スタジオ/集英社・東映アニメーション