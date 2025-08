サザンオールスターズが展開している夏のWEB企画『TAISHITA presents サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り!! #四六時中もサザンを聴いて2025』が2週目を迎え、新たな公式プレイリスト3本が公開された。また、2日午後6時からは、バンドの公式YouTubeチャンネルにてライブ配信番組『サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り!! 〜“真夏”傑作選〜』のプレミア公開が実施される。

今回の夏のWEB企画は、3月に発売された約10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』、そして75万人を動員した全国アリーナ&ドームツアーの熱気を受け、7月25日から8月16日までの4週間にわたって展開されている。新たに公開されたプレイリストは、猛暑の夏にも涼を届ける選曲が並ぶ『畳の上に麦茶とスイカ』、サザンオールスターズが手がけてきた映画・ドラマ主題歌を集めた『ドラマティック・サザン・メロディーズ』、そしてエロティックな魅力を堪能できる『愛の谷間で溺れたい』の3本。いずれも漫画家・渋谷直角による描き下ろしイラストがカバーアートとして使用されており、視覚的にも楽しめる仕上がりとなっている。『サザンオールスターズ 真夏のTHANK YOU SO MUCH祭り!! 〜“真夏”傑作選〜』は、これまでのライブから、夏に関連する楽曲や夏開催のフェス、ツアー映像を厳選した内容となる。配信は2日午後6時から午後8時前までを予定。アーカイブ配信は行われず、番組の最後には新たなお知らせも用意されているとのこと。今後も8日、15日には新たなプレイリストの公開が予定されており、9日と16日には追加企画の実施も予告されている。