【おいしい!人生ゲーム】 9月27日 発売予定 価格:4,950円

タカラトミーは、ボードゲーム「おいしい!人生ゲーム」を9月27日に発売する。価格は4,950円。

本商品は食べ歩きをして億万長者をめざす「人生ゲーム」シリーズの最新作。お札はオリジナルの「デリシャス紙幣」で、5つのエリアで、グルメカードを集めていく。全エリアのグルメカードをコンプリートするとボーナスが付き、デリバリーチケットを使うと、グルメカードのお取り寄せができる。

ゴールの後は着順で「デザートカード」がもらえ、デリシャス紙幣に変換してポイントアップ。グルメカード30種、デザートカード5種が登場。

(C) 1968,2025 Hasbro. All Rights Reserved.

(C) TOMY