¡ÚÅì³¤¡¦40¡îÇ÷¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤â¡ÛÌ¾¸Å²°¤ÇºÇ¹âµ¤²¹38¡î ´ôÉì¡¦Â¿¼£¸«39¡îÍ½ÁÛ¡¡Á´¹ñ¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È
¤¤ç¤¦¤â40¡î¤ËÇ÷¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÅìËÌ¤«¤é²Æì¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°11»þÁ°¤Ëµ¤²¹¤¬35¡î¤ËÃ£¤·¡¢¤¤ç¤¦¤Ç5ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡ÖÌëÃæ¤â¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿²ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÂÎ¤Ë¡Ë¤³¤¿¤¨¤Þ¤¹¡×
ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç38¡î¡¢´ôÉì¸©¤ÎÂ¿¼£¸«¤Ç39¡î¤È¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÆâÎ¦Éô¤Ç¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë40¡î¤ËÇ÷¤ëÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÎÃ¤òµá¤á¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ÇÈ¤Î¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤â¤È¤Î²¹ÅÙ·×¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢36.5¡î¡×
»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Ë¤¢¤ë¥×¡¼¥ë¤â¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤éÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤À¤¤¤Ö°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ÎÃ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö½ë¤¤¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥×¡¼¥ë¤ËÎÉ¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤É¡¢°ú¤Â³¤¡¢½ë¤µ¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£