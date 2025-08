2030年のGHG排出量を2023年比42％削減を目指す！ジェイ・ポート「中小企業版SBT認定」

ジェイ・ポートでは、今回「中小企業版SBT認定」を取得しました。

ジェイ・ポートでは、今回「中小企業版SBT認定」を取得。

◎SBT認定とは?

SBT(Science Based Targets)認定とは、企業が設定する温室効果ガス排出量削減目標が、パリ協定が目指す「世界の平均気温上昇を産業革命前と比べて2℃を十分に下回る水準に抑え、1.5℃に抑える努力をする」という目標と整合しているかを、科学的根拠に基づいて評価・認定する国際的なイニシアチブです。

SBT認定は、CDP、国連グローバル・コンパクト、世界資源研究所(WRI)、世界自然保護基金(WWF)の4つの機関が共同で設立したSBTイニシアティブ(SBTi)によって運営されています。

SBT認定は、現代の企業経営において、もはやCSR(企業の社会的責任)の一環ではなく、企業価値向上と持続的な成長のための不可欠な戦略として位置づけられています。

◎中小企業版SBT認定とは?

SBT認定が国際的な大企業を中心に広がっていく中で、中小企業からの「SBT認定を目指したいが、リソースや専門知識が不足している」「手続きが複雑でハードルが高い」といった声が多く聞かれるようになりました。

こうした背景を受け、SBTiは2019年、中小企業向けの新たな認定パスウェイとして「中小企業版SBT認定」を導入しました。

中小企業版SBT認定は、従業員数500人未満の中小企業を対象とし、SBT認定の基本的な理念は維持しつつ、より簡素化されたプロセスと明確なガイダンスが提供されています。

