狭い場所でもネジが回る！JAKEMY「Anglepro X(アングルプロ エックス)」

グローバルツールブランド「JAKEMY(ジャクミー)」の国内独占販売を行う合同会社MoscaAlegreは、JAKEMYの直角ドライバーセット「Anglepro X(アングルプロ エックス)」の先行販売を2025年7月30日より応援購入サービスMakuakeで開始しました。

JAKEMY「Anglepro X(アングルプロ エックス)」

Anglepro Xは、狭く入り組んだ場所でもスムーズにネジ締めができる「直角アダプター(JM-Z25)」と、用途に応じた精密&パワービット(H4.0/H6.3)を1つにまとめた新しいドライバーセット。

家庭のDIYはもちろん、ガジェット修理やプロのメンテナンス現場でも活躍するよう設計されています。

さらに、日本市場向けに使いやすさと実用性を重視した全16種の厳選ビットを同梱。

収納性と携帯性にも優れ、家庭でも外でも活躍する頼れる一本です。

【Anglepro Xの特長】

・超狭小スペースでも作業可能な直角アダプター搭載(90°回転機構)

・精密機器から大型家具まで対応する16種の高品質ビット

・S2鋼/CR-V鋼を使用した高耐久ビットで長く使える

・コンパクトな収納ケース付きで持ち運びや整理も簡単

この製品は、Makuake限定での先行販売です。

【プロジェクト情報】

プロジェクト名 : 超小型×直角アダプター!狭所に届く電動ドライバーセット

実施期間 : 2025年7月30日(水)〜

【リターン例】

超早割 :Anglepro X セット(28%OFF)

早割 :Anglepro X セット(24%OFF)

Makuake割:Anglepro X セット×2(30%OFF)

