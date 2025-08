色とりどりの舞妓が3体セットに！エーゾーン「si-gu-mi 舞妓三姉妹」

エーゾーンは、紙製3Dクラフトアートの新製品「si-gu-mi 舞妓三姉妹」を2025年8月中旬より発売。

エーゾーン「si-gu-mi 舞妓三姉妹」

販売開始日: 2025年8月中旬

販売価格 : 4,950円(税込)

内容 : 舞妓3体、紙製パネル3枚、組立説明書3冊、背景紙1枚

完成サイズ: 44×33×48mm、44×38×48mm、26×30×64mm

パーツ数 : 66パーツ、61パーツ、70パーツ

制作時間 : 約90分

取扱い場所: 直営店、公式オンラインショップ、雑貨店、量販店

エーゾーンは、紙製3Dクラフトアートの新製品「si-gu-mi 舞妓三姉妹」を2025年8月中旬より発売します。

「si-gu-mi 舞妓さん」が3体セットの「舞妓三姉妹」となって登場します。

■「Paper Art si-gu-mi PLUS 舞妓三姉妹」とは

「舞妓三姉妹」は、京の花街文化に着想を得た、色とりどりの舞妓たちを再現した紙製3Dクラフトアートです。

それぞれ異なる着物の柄や髪型、表情で個性を持たせており、まるで小さな舞台を眺めているような華やかさを楽しめます。

同梱の背景紙は、表に金屏風、裏に京の町並みが印刷された両面仕様。

完成した作品を飾れば、和の趣をお部屋に添え、訪れる人の目を楽しませます。

日本文化や和風インテリアとの相性も抜群で、贈り物としても最適です。

■製品の特長

同社の3Dクラフトアートは、カッターや接着剤などの工具を使わずに、パーツをはめ込むだけで簡単に組み立てられるのが最大の特長です。

クラフト初心者の方から経験豊富な方まで、幅広く楽しめる仕様となっています。

「作って、飾って、使って楽しむ」ことができる当シリーズは、可愛らしい動物や緻密な建造物、さらには「ワンピース」や「ポケモン」など人気キャラクターをモチーフにした製品まで、豊富なラインアップを用意しています。

どなたにも楽しめる3Dクラフトアートです。

