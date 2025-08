デルフォニックスは、2025年10月始まりの2026年版ダイアリーを、直営店および公式オンラインストア、全国の取扱店にて8月8日(金)より順次発売します。

また発売に先駆けて、東京・大阪にて先行購入が可能なお披露目会を開催。リピート来場者限定特典や、SNS連動キャンペーンなども実施されます。

記事のポイント 人気のロルバーン ダイアリーをはじめとするデルフォニックスの2026年版ダイアリーが8月8日より発売されます。それに先駆け東京と大阪では先行販売も兼ねた「お披露目会」も開催。ファンならずとも参加必須のイベントです。

2026年版ダイアリーは、ロルバーン ダイアリーやデルフォニックス ダイアリーなど、全643種の豊富なラインナップが登場。マンスリーページとメモが一体となったフォーマットに加え、個性が際立つカバーデザインや、用途によって自由に選べる多彩なフォーマット、スタイルが揃いました。さらに、毎年人気の直営店限定デザインや、注目のアーティストとのコラボレーション柄も展開されます。

<ワード>アートと実用のあいだにある、視覚と言葉が交差する1冊。造形としての文字に着目した、欧米のヴィンテージポスターを想起させる大胆なタイポグラフィが、感性にさりげない刺激を与えます。

<アメリカンスイーツ>1960年代以前の雑誌広告を思わせるグラフィックが、甘く静かな佇まいを添える1冊。お気に入りのレシピや調合を書き留めたくなる、そんな温もりがあります。

<Re:Limited>デルフォニックスの直営店舗にて、各店の限定アイテムとしてそれぞれ異なるデザインを用意している、ロルバーン ポケット付メモ。​惜しまれつつも販売を終了したデザインが、2026年版ダイアリーの表紙となって待望の再登場です。​​ その地域ならではの情景や魅力を映し出した、特別な全8柄。

<WARMGREY TAIL>やわらかなタッチと、どこかファニーな表情がクセになる、韓国のクリエイターチーム「WARMGREY TAIL」が描いた動物たちを主役に。じわりと愛おしさがにじむ不思議な存在感が、日々の暮らしにそっと寄り添います。

<ポニー(干支ダイアリー)>親子のウマが寄り添う、2026年限定の干支モチーフ。豊富なカラーバリエーションに加え、機能性にも優れた全4種のフォーマットから選べます。1978年、1990年、2002年など、ウマ年生まれの方への干支ギフトとしてもおすすめです。

今年も「お披露目会」が開催。リピート来場特典も

発売に先がけて、東京と大阪にて「2026年版ダイアリーお披露目会」を開催。ラインナップをすべて、実際に手に取って確認できる特別なイベントです。気に入った1冊はその場でご購入も可能。

※一部デザインを除くラインナップとなる場合があります

大阪:8月1日(金)〜8月3日(日) DELFONICS大阪ギャラリー

東京:8月2日(土)〜8月4日(月) Smith オーテモリ前イベントスペース

リピート来場特典として、2024年開催のお披露目会でダイアリーを購入した人に渡された「THANK YOU PASS」を提示すると、限定ノベルティの全3色の紙製カルトンから、どれかひとつをくじ引きでプレゼント。

SNSハッシュタグ投稿で「ほしい1冊」が当たるチャンスも

「#これが欲しいロルバーンダイアリー2026」のハッシュタグを付けた投稿を対象に、ほしいロルバーン ダイアリーが抽選で10名に当たる、Xでのフォロー&引用リポストキャンペーンも開催されます。

お披露目会の詳細、キャンペーン詳細は公式サイトを確認してください。

デルフォニックスの手帳専門店「DELFONICS DIARY STORE」

