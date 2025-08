ディズニーの物語をモチーフとした、ブライダルジュエリーを展開する「セント・ピュール」

「セント・ピュール」から、ディズニー・アニメーション映画『美女と野獣』ブライダルコレクション9th seasonが登場!

ディズニー・アニメーション映画『美女と野獣』を象徴する「真実の愛」を「バラ」をテーマに、物語の世界観を盛り込んだ華やかなブライダルコレクションを紹介していきます☆

セント・ピュール ディズニー・アニメーション映画『美女と野獣』ブライダルコレクション9th season

限定品販売期間/本数:2025年8月1日〜2026年7月31日/マリッジリングペア・エンゲージリング合わせて999(ペア/本)

コレクションアイテム詳細:限定品マリッジリング1ペア・エンゲージリング1本/定番品マリッジリング2ペア・エンゲージ2本、プチペンダント1本

こだわり品質:すべてのジュエリーに高品質なH&Cカットダイヤモンドを使用

オプション:ダイヤモンドなしマリッジリングは、規定位置のテクスチャーを変更可能。また、マテリアルは4種から選択可能

購入特典:豪華オリジナルノベルティをプレゼント

販売店舗:ディズニー『美女と野獣』ブライダルコレクション全国取扱店

「美女と野獣ブライダルコレクション」特設ページ・全国の取扱店舗はこちら:https://www.saintepure.co.jp/bridal/bab/

セント・ピュールから、今回で9作目となるブライダルコレクション【ディズニー・アニメーション映画『美女と野獣』ブライダルコレクション9th season】が登場。

セント・ピュールでは、毎年、ディズニーの人気プリンセス「ラプンツェル」「リトル・マーメイド」「美女と野獣」「シンデレラ」をテーマにした限定ブライダルリングが発売されています。

期間限定・数量限定にて、一年を通じて、4人のディズニープリンセスにインスパイアされた特別なモデルが登場し、毎年人気を博している人気シリーズです。

今回で9th seasonとなる、「真実の愛」をテーマにした不朽の名作、ディズニー・アニメーション映画『美女と野獣』の世界観が各所に施されたブライダルコレクション。

エレガントで洗練されたデザインと歳を重ねても美しく身に着けられるボリューム感が人気のコレクションです。

限定モデル『Rose in Motion〜動きだした愛〜』

仕様内容・価格:左から)

・BYE-6375 PT950/K18YG 330,000円(税込) 0.2ct〜

・BYL-6376 PT950/K18YG 176,000円(税込)

・BYM-6377(Wide) PT950/K18YG 176,000円(税込)

・BYM6388(Slim)165,000円(税込)

販売期間:2025年8月1日(金)〜2026年7月31日(金)

限定本数:マリッジリングとエンゲージリングあわせて999<ペア/本>

999本のバラの花言葉:「何度生まれ変わってもあなたを愛する」

映画の中で、「野獣」と「ベル」が惹かれ合い優雅に踊るロマンティックなダンスシーンを、流れるように配されたダイヤモンドと重なり合う2色のマテリアルで華やかに表現。

「ベル」を思わせるやわらかなイエローゴールドと、「野獣」の気高さを表現したプラチナが使用されています。

ふたつの異なる素材がぴたりと重なるデザインは、まるで物語のように惹かれ合うふたりのよう。

シリーズ初となる鍛造製法による、つなぎ目のないシームレスリングは、ふたりの絆の強さを感じさせる、しっかりとした仕上がりです。

定番モデル Eternal Rose 〜永遠のバラ〜

仕様内容・価格:左から)

・BYM-6330(Wide) PT950/K18YG 187,000円(税込)

・BYM-6331(Slim) 176,000円(税込)

・BYL-6329 PT950/K18YG 187,000円(税込)

・BYE-6328 PT950/K18YG 440,000円(税込) 0.3ct

「ベル」と「野獣」を永遠の愛で結ぶ象徴でもある、物語の中で特別な存在である「魔法のバラ」

有機的でリアルな造形にこだわったエンゲージリングと花びらが舞う様子を想わせるマリッジリングで「魔法のバラ」の神秘的な輝きが表現されています。

定番モデル True Beauty 〜真実の美しさ〜

仕様内容・価格:左から)

・BYE-6332 PT950/K18YG 330,000円(税込) 0.2ct

・BYL-6333 PT950/K18YG 159,500円(税込)

・BYM-6334(Wide) PT950/K18YG 209,000円(税込)

・BYM-6335(Slim) 198,000円(税込)

お城のボールルームで、恥じらいながらも手を重ね、初めてダンスを踊る「ベル」と「野獣」

「ベル」と「野獣」の気持ちが繋がる印象的なシーンをイメージしたセットリングです。

それぞれのリング内側には”物語の印象的な色” が表現されているのもポイント。

「ベル」の〈黄色〉、「野獣」の〈青〉、「魔法」のバラの〈赤〉が使用されます。

それぞれがもつイメージカラーとともに、願いを込めた宝石やモチーフをリングの内側に秘めたジュエリーです。

定番モデル プチペンダント〜魔法のバラ〜

価格:16,500円(税込)

仕様内容:BYN-6019 SV925

「美女」と「野獣」を結ぶ永遠の愛の象徴である「魔法のバラ」をイメージしたプチペンダント。

限定モデルと同じデザインで、記念日のプレゼントにもおススメです。

オリジナルノベルティ&ケース

ブライダルコレクションを成約された方には『美女と野獣』の世界観が盛り込まれたオリジナルノベルティやケースをプレゼント。

リング3点以上の制約で、魔法の薔薇をモチーフにした「ローズドーム」のリングピローをプレゼント。

エンゲージリングまたはマリッジリングペアを成約された方には「ブック型オルゴールボックス」がプレゼントされます。

また、エンゲージリングには、ステンドグラスのアートをあしらった陶器の「エンゲージケース」

マリッジリングには、上品な淡い黄色が「ベル」のドレスを想わせる陶器の「マリッジケース」が付いてきます。

バリエーション豊富なオリジナル絵文字

リングの内側に刻印できる、『美女と野獣』のストーリーにちなんだ絵文字も豊富に展開。

「ベル」と「野獣」や「ルミエール」「ポット夫人」など、物語を象徴する絵文字が用意されています。

「真実の愛」と「薔薇」をテーマにした期間・数量限定の結婚・婚約指輪。

セント・ピュール ディズニー『美女と野獣』ブライダルコレクション9th seasonの紹介でした☆

「美女と野獣ブライダルコレクション」特設ページ・全国の取扱店舗はこちら:https://www.saintepure.co.jp/bridal/bab/

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「真実の愛」と「薔薇」がテーマの結婚・婚約指輪!セント・ピュール ディズニー『美女と野獣』ブライダルコレクション appeared first on Dtimes.