¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¤È¤³¤È¤ó¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡× ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤òÂáÊá ¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Î»ÙÊ§¤¤µñÈÝ¤ËÊ°³´¡Ä¶¼Ç÷¤«¡¡·Ù»ëÄ£
½÷À¤Î¾Ò²ðÎÁ¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÊ°³´¤·¡¢Å¹Ä¹¤ÎÃËÀ¤ò¶¼¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ë½ÎÏ¹Ô°ÙÅù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÏÊÕ¾°¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤ÈÆî±ÀÄ¾ºÈÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Ïº£Ç¯2·î¡¢Ãç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Î»öÌ³½ê¤Ç·ÏÎóÅ¹¤Î40Âå¤ÎÃËÀÅ¹Ä¹¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¤È¤³¤È¤ó¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖÌ¿¤«¤±¤Æ·ºÌ³½ê¹Ô¤¯ÅÛ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢É÷±ÄË¡¤Î²þÀµ¤ÇÉ÷Â¯Å¹¤¬¥Û¥¹¥È¤ä¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é½÷À¤Î¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤ë¸«ÊÖ¤ê¤ËÊó½·¤ò»ÙÊ§¤¦¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Î·ÏÎó¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¤·¡¢¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤È¤Î¼è¤ê°ú¤´Ø·¸¤ò²ò½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤ËÊ°³´¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Ï¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤«¤é½÷À¤Î¤¢¤Ã¤»¤ó¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡×¤È¤·¤ÆËè·î½÷À¤¿¤Á¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·2¿Í¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£