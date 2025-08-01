Í½¹ðÊÔ¤À¤±¤ÇÄ»È©¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£±Ç²è¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù
²Ð¤òÁà¤ëÉôÂ²¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤À¤È...¡£
¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·ºî¡¢±Ç²è¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢Å¨¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ê¥ô¥£¤ÎÉôÂ²¡Ê¥¢¥Ã¥·¥åÂ²¡Ë¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁÔÀä¤Ê¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÌÏÍÍ¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿ô½½ÉÃÄøÅÙ¤ÎÆÃÊó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Ç¤¹¡£½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë2Ê¬25ÉÃ¤Î±ÇÁü¤À¤±¤Ç¤â°Û¼¡¸µ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤«¤È¡£¥¢¥Ð¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Û¤«¤Î±Ç²è¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¸¸ÁÛÅª¤Ê±ÇÁü¤ËËÍ¤Ï½ª»ÏÄ»È©¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Âè1ÃÆ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ç¤Ï¡Ø¥¦¥§¥¤¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¤ä¥¥ê¡¢¥Ä¥£¥ì¥ä¤¿¤Á¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤Ï¼ç¤Ë³¤¤¬ÉñÂæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï²Ð»³¤¬½ÅÍ×¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö¾è¤êÊª¤Ë¾è¤Ã¤¿É÷¤ÎÉôÂ²¤³¤È¥È¥é¥ê¥àÂ²¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èà¤é¤ÏÍÛµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÉôÂ²¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÀï¤¤¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤Ê¿ÏÂ¼çµÁ¤ÎÉôÂ²¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¥¸¥§¥¤¥¯¤È¥¯¥ª¥ê¥Ã¥ÁÂçº´¤Î·èÃå¤ÏÃå¤¯¤Î¤«¡¢ÉðÁõ¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥Ô¡¼¥×¥ë¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï»³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é±Ç²èËÜÊÔ¤Î¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó»á¤«¤éÆüËÜ¤Î¥¢¥Ð¥¿¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌ¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¯¿·¤·¤¤»Ñ¤Î¥Ñ¥ó¥É¥é¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
±Ç²è¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯12·î19Æü (¶â) ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¤¹¡£
Source: YouTube¡Ê1, 2¡Ë