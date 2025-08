【ワンス・アポン・ア・塊魂】 10月23日 発売予定 価格: 5,940円(通常版) 9,900円(キング・オブ・サウンドエディション) 14,190円(特装版)

バンダイナムコエンターテインメントは、10月23日発売予定のアクションゲーム「ワンス・アポン・ア・塊魂」のキング・オブ・サウンドエディション、特装版情報を公開した。

本作は塊を転がして、モノを巻き込み、大きくして星にするアクションゲーム「塊魂」シリーズ14年ぶりの家庭用完全新作。新たな舞台で、新たな「素敵ソング」を聴きながら、塊を転がし、巻き込み、大きくしていく。さらに、モノを引き寄せる「マグネット」や、塊のスピードをアップさせる「ロケット」など、転がしをサポートするアイテムが登場。

キング・オブ・サウンドエディションにはゲーム本編に加え、「塊魂素敵ソングコレクション~上巻~」、「塊魂素敵ソングコレクション~下巻~」が付いてくる。それぞれゲーム内でステージプレイ中に再生できるBGM、塊魂シリーズ過去作に登場した衣装アイテムが追加できる。

特装版にはゲーム本編に加え、「王子50センチクッション」、「メイツ大集合!ビッグブランケット」が付属する。

【『ワンス・アポン・ア・塊魂』アナウンスメントトレーラー】【キング・オブ・サウンドエディション】【特装版】【その他特典】

