【アイビスＳＤ】連覇に挑むモズメイメイは大外８枠１８番 重賞３勝目狙うピューロマジックは３枠６番
◆第２５回アイビスサマーダッシュ・Ｇ３（８月３日、新潟競馬場・直線芝１０００メートル）
サマースプリントシリーズ第３戦の枠順が８月１日、決定した。連覇を狙うモズメイメイ（牝５歳、栗東・前川恭子厩舎、父リアルインパクト）は大外８枠１８番。昨年の葵Ｓ、北九州記念と重賞を連勝を飾ったピューロマジック（牝４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父アジアエクスプレス）は３枠６番から３つ目の重賞タイトルを狙う。昨年は０秒１差の３着に終わり、前走の韋駄天Ｓで初の千直Ｖと改めて適性を示したテイエムスパーダ（牝６歳、栗東・小椋研介厩舎、父レッドスパーダ）は７枠１３番。前走の駿風Ｓなど、この条件で４度連対しているカフジテトラゴン（牝６歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）は２枠３番に決まった。
枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。
（１）スコーピオン 牡４ 武藤 雅 ５７
（２）ニシノコニャック 牡６ 菊沢 一樹 ５７
（３）カフジテトラゴン 牝６ 戸崎 圭太 ５５
（４）シロン 牝６ 国分 恭介 ５５
（５）クムシラコ 牡７ 杉原 誠人 ５７
（６）ピューロマジック 牝４ クリストフ・ルメール ５５
（７）ショウナンハクラク 牡６ 三浦 皇成 ５７
（８）コラソンビート 牝４ 津村 明秀 ５５
（９）ニシノトキメキ 牝５ 今村 聖奈 ５５
（１０）ウイングレイテスト 牡８ 松岡 正海 ５８
（１１）エランティス 牝５ 加藤 祥太 ５５
（１２）ファロロジー 牝６ 吉田 豊 ５５
（１３）テイエムスパーダ 牝６ 斎藤 新 ５６
（１４）キタノブレイド 牡６ 小林 脩斗 ５７
（１５）ブーケファロス 牡５ 菅原 明良 ５７
（１６）カルロヴェローチェ セン５ 丸山 元気 ５７
（１７）デュガ セン６ 江田 照男 ５７
（１８）モズメイメイ 牝５ 高杉 吏麒 ５６