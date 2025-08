銀座コージーコーナーに、デコレーションケーキ「<ディズニー>ハッピーセレブレーション(4.5号)」が登場。

「ミッキーマウス」たちがお祝いしてくれる、夢のようなケーキがレギュラーメニューに仲間入りします☆

銀座コージーコーナー「<ディズニー>ハッピーセレブレーション(4.5号)」

価格:3,996円(税込)

発売日:2025年9月1日(月)〜通年 ※ご予約限定

サイズ:4.5号(直径13.5cm、約5人分)

ネット予約受付期間:2025年8月27日(水)10:00 〜通年

お渡し開始日:2025年9月1日(月) 〜通年(催事期間除く)

※ネットで予約して店舗で受け取れるサービスです。ネット予約サイトで予約が必要です

※ネット予約は一部の店舗のみ実施となります

販売店舗:全国の銀座コージーコーナー生ケーキ取扱店

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません

誕生日や記念日を好きなディズニーキャラクターがお祝いしてくれたなら…。

その願いを叶える、夢のようなケーキが銀座コージーコーナーから登場します!

「<ディズニー>ハッピーセレブレーション(4.5号)」は、「ミッキーマウス」と仲間たちが一緒にお祝いしてくれることをテーマにしたデコレーションケーキ。

味わいはチョコ、苺、キャラメルなどを組み合わせて、お子さんも喜ぶケーキに仕上げられています。

中央のドーム状の苺ムースのまわりにホイップクリームを絞り、星形やプレゼントBOX形のチョコを飾ったケーキは、明るく華やかでパーティーにぴったりです。

別添えのピックシートを飾れば、よりにぎやかなケーキが完成!

ピックは「ミッキーマウス」「ミニーマウス」のほか王冠やリボンなどバラエティ豊かで、全部飾りたくなるかわいらしさにデザインされています。

中央の耳形ピックに、別添ピックシートの王冠や帽子を飾れば「ミッキーマウス」に、リボンを飾れば「ミニーマウス」に!主役の好みに合わせて着せ替えて楽しめるのもポイント。

ステージをイメージした陽気なデザインのボックスが、さらにパーティーの場を盛り上げます。

パーティーの主役の好みに合わせていろいろな飾り付けを楽しめる、見た目も味わいも特別なケーキ。

銀座コージーコーナーにて2025年9月1日より通年販売が開始される「<ディズニー>ハッピーセレブレーション(4.5号)」の紹介でした☆

パスカルたちのピック付き!銀座コージーコーナー ディズニー「<ラプンツェル>ドレスケーキ(5号)」 パスカルたちのピック付き!銀座コージーコーナー ディズニー「<ラプンツェル>ドレスケーキ(5号)」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーたちがお祝いしてくれる夢のようなケーキ!銀座コージーコーナー「<ディズニー>ハッピーセレブレーション」 appeared first on Dtimes.