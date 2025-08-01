Î¹´Û¥Ð¥¤¥È¤ÇÀøÆþ¤·¤¿¼ÒÄ¹Îá¾î¤¬¶Ë°½÷¾¤òÀ®ÇÔ!? ÀîÅçÎëÍÚ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖFOD SHORT¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ØÎ¹´Û¥Ð¥¤¥È¤Ï¼ÒÄ¹Îá¾î!? ¡Á¤ª¾îÍÍ¤Î²ÚÎï¤Ê¤ëµÕ½±¡Á¡Ù¤ò¡¢1Æü¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÎ¹´Û¥Ð¥¤¥È¤Ï¼ÒÄ¹Îá¾î!? ¡Á¤ª¾îÍÍ¤Î²ÚÎï¤Ê¤ëµÕ½±¡Á¡Ù
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢°ì¥ÎÀ¥ºâÈ¶¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÏ·ÊÞÎ¹´Û¤¬ÉñÂæ¡£ºãÅçÎï»Ò¤Ë2Ç¯Á°¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¤¬¡¢·Ð±Ä¤Ï°²½¡£¤½¤³¤Ø¡¢ºâÈ¶¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¦º»¿¥¤¬Î©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£
Èà½÷¤Ï¡Ö¿ÈÊ¬¤ò±£¤·¡¢¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¡×¤ò¾ò·ï¤ËÀøÆþ¡£¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍÎÏ¼Ô¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Î¹´Û¤òµí¼ª¤ëÎï»Ò¤Ë¥¤¥¸¥á¤é¤ì¤ë¡£°ì½ï¤ËÆ¯¤¯Ææ¤ÎÃË¡¦ñ¥¿¿¤äÂ¾¤Î½¾¶È°÷¤È¤ÎÊ£»¨¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢°¦¾ð¡¢Î¢ÀÚ¤ê¡¢ÈëÌ©¡¢¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤¬¡Ä¡£
¡ÖFOD SHORT¡×¤Ï¡¢7·î1Æü¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£¡ÖÃ»¤¤¤Î¤Ë¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¥É¥é¥Þ¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢1ÏÃÌó1Ê¬¤Î½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î»ëÄ°¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¡¢ËèÆü5ÏÃ¤º¤ÄÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð±é¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£ÀîÅçÎëÍÚ
¡Ö°ì¥ÎÀ¥º»¿¥¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿ÀîÅçÎëÍÚ¤Ç¤¹¡£º»¿¥¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¡¢¾¯¤·À¤´ÖÃÎ¤é¤º¡£¤Ç¤â¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¥»¥ê¥ÕÎÌ¤âÂ¿¤¯¡¢¸ý¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Í»³´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ÖFOD SHORT¡×¤Ç¤Ï¡¢º°ÌîºÌ²Æ¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØÉÔÎÑ¤¹¤ëÉ×¤òÈø¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ìºÊ¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤ÇÉü½²¤¹¡Ù¤â1Æü¤«¤éÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡ØÎ¹´Û¥Ð¥¤¥È¤Ï¼ÒÄ¹Îá¾î!? ¡Á¤ª¾îÍÍ¤Î²ÚÎï¤Ê¤ëµÕ½±¡Á¡Ù
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢°ì¥ÎÀ¥ºâÈ¶¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÏ·ÊÞÎ¹´Û¤¬ÉñÂæ¡£ºãÅçÎï»Ò¤Ë2Ç¯Á°¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¤¬¡¢·Ð±Ä¤Ï°²½¡£¤½¤³¤Ø¡¢ºâÈ¶¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¦º»¿¥¤¬Î©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£
Èà½÷¤Ï¡Ö¿ÈÊ¬¤ò±£¤·¡¢¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¡×¤ò¾ò·ï¤ËÀøÆþ¡£¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍÎÏ¼Ô¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Î¹´Û¤òµí¼ª¤ëÎï»Ò¤Ë¥¤¥¸¥á¤é¤ì¤ë¡£°ì½ï¤ËÆ¯¤¯Ææ¤ÎÃË¡¦ñ¥¿¿¤äÂ¾¤Î½¾¶È°÷¤È¤ÎÊ£»¨¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢°¦¾ð¡¢Î¢ÀÚ¤ê¡¢ÈëÌ©¡¢¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤¬¡Ä¡£
½Ð±é¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£ÀîÅçÎëÍÚ
¡Ö°ì¥ÎÀ¥º»¿¥¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿ÀîÅçÎëÍÚ¤Ç¤¹¡£º»¿¥¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¡¢¾¯¤·À¤´ÖÃÎ¤é¤º¡£¤Ç¤â¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¥»¥ê¥ÕÎÌ¤âÂ¿¤¯¡¢¸ý¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Í»³´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ÖFOD SHORT¡×¤Ç¤Ï¡¢º°ÌîºÌ²Æ¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ØÉÔÎÑ¤¹¤ëÉ×¤òÈø¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ìºÊ¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤ÇÉü½²¤¹¡Ù¤â1Æü¤«¤éÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó