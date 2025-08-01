¡Ö¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é±Ç²èº×¡×³«ºÅ! ¥¬¥á¥éÀ¸ÃÂ60¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈËÜ³Ê»ÏÆ° - Èõ¸ý¿¿»Ì¡¦¾®Ìº½Ó°ì¥³¥á¥ó¥È¤â
1965Ç¯(¾¼ÏÂ40Ç¯)11·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿²ø½Ã±Ç²è¡ØÂç²ø½Ã¥¬¥á¥é¡Ù(Âç±Ç)¡£¤½¤Î¸å¤â¥·¥ê¡¼¥º¤¬Â³¤¾¼ÏÂ¤Ë¤Ï·×8ºîÉÊ¡¢Ê¿À®¤Ë¤Ï±Ç²è4ºîÉÊ¤¬¸ø³«¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤Ê¤ª¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£À¸ÃÂ60¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¡¢¥¬¥á¥é¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÎÈ¯¸«!¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡Ö¥¬¥á¥éÀ¸ÃÂ60¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
8·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥á¥éÀ¸ÃÂ60¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÆÃÊó¤âÅþÃå¡£¾¼ÏÂ¤Î¥¬¥á¥é¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÊ¿À®¥¬¥á¥é¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢·àÃæ¤ÇÂç³èÌö¤¹¤ë¥¬¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤À¡£
¡Ö¥¬¥á¥éÀ¸ÃÂ60¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥í¥´
¡û12·î¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç½ç¼¡¡Ö¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é±Ç²èº×¡×¤ò³«ºÅ
º£²ó¡¢¡Ö¥¬¥á¥éÀ¸ÃÂ60¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ºîÌÜ¡ØÂç²ø½Ã¥¬¥á¥é¡Ù¡¢¥·¥ê¡¼¥º2ºîÌÜ¤Ç½é¥«¥é¡¼ºîÉÊ¡ØÂç²ø½Ã·èÆ®¥¬¥á¥éÂÐ¥Ð¥ë¥´¥ó¡Ù¡¢3ºîÌÜ¡ØÂç²ø½Ã¶õÃæÀï¥¬¥á¥éÂÐ¥®¥ã¥ª¥¹¡Ù¤Î3ºîÉÊ¤Î4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¡£12·î5Æü¤è¤ê³ÑÀî¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ö¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é±Ç²èº×¡×¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë¡£
¡ØÂç²ø½Ã¥¬¥á¥é¡Ù 4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ 1965Ç¯/Çò¹õ/79Ê¬ (C)KADOKAWA 1965
¡ØÂç²ø½Ã·èÆ® ¥¬¥á¥éÂÐ¥Ð¥ë¥´¥ó¡Ù 4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ 1966Ç¯/¥«¥é¡¼/101Ê¬ (C)KADOKAWA 1966
¡ØÂç²ø½Ã¶õÃæÀï ¥¬¥á¥éÂÐ¥®¥ã¥ª¥¹¡Ù 4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ 1967Ç¯/¥«¥é¡¼/87Ê¬ (C)KADOKAWA 1967
¡Ö¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é±Ç²èº×¡×¤Î¾å±Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ3ºîÉÊ¡ØÂç²ø½Ã¥¬¥á¥é¡Ù4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ(65Ç¯)¡¢¡ØÂç²ø½Ã·èÆ® ¥¬¥á¥éÂÐ¥Ð¥ë¥´¥ó¡Ù4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ(68Ç¯)¡¢¡ØÂç²ø½Ã¶õÃæÀï ¥¬¥á¥éÂÐ¥®¥ã¥ª¥¹¡Ù4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ(67Ç¯)¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ø¥¬¥á¥éÂÐ±§Ãè²ø½Ã¥Ð¥¤¥é¥¹¡Ù(68Ç¯)¡¢¡Ø¥¬¥á¥éÂÐÂç°½Ã¥®¥í¥ó¡Ù(69Ç¯)¡¢¡Ø¥¬¥á¥éÂÐÂçËâ½Ã¥¸¥ã¥¤¥¬¡¼¡Ù(70Ç¯)¡¢¡Ø¥¬¥á¥éÂÐ¿¼³¤²ø½Ã¥¸¥°¥é¡Ù(71Ç¯)¡¢¡Ø±§Ãè²ø½Ã¥¬¥á¥é¡Ù(80Ç¯)¡¢¤½¤·¤Æ¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ì¾ºî¡Ø¾®¤µ¤Í¦¼Ô¤¿¤Á¡Á¥¬¥á¥é¡Á¡Ù¤òÆÃÊÌ¾å±Ç¡£
12·î5Æü¤è¤ê³ÑÀî¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡Ö¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é±Ç²èº×¡×
4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤Éü¤Î´Æ½¤¤Ï¡¢¡Ø¥¬¥á¥é Âç²ø½Ã¶õÃæ·èÀï¡Ù¡Ø¥¬¥á¥é2 ¥ì¥®¥ª¥ó½±Íè¡Ù¡Ø¥¬¥á¥é3 ¼Ù¿À¡Ò¥¤¥ê¥¹¡Ó³ÐÀÃ¡Ù¤ÎÆÃµ»´ÆÆÄ¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·ºîNetflix±Ç²è¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÈõ¸ý¿¿»Ì´ÆÆÄ¤È¡¢±Ç²è¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¿§Ì£¤ò¡¢´ÆÆÄ¡¦¥¥ã¥á¥é¥Þ¥ó¤Î°Õ¸þ¤òµâ¤ß¤Ê¤¬¤éÀ°¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¿¦¿ÍÅª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡É¤È¤·¤ÆÌó30Ç¯´Ö³èÌö¸å¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤Î4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤Éü´Æ½¤¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¾®Ìº½Ó°ì»á¡£Èõ¸ý´ÆÆÄ¤È¾®Ìº»á¤Ï¤È¤â¤Ë80Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢IMAGICA(¸½¡¦IMAGICA¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹)¤Ç¶ÐÌ³¡¢¡Ø¥¬¥á¥é Âç²ø½Ã¶õÃæ·èÀï¡Ù¡Ø¥¬¥á¥é2 ¥ì¥®¥ª¥ó½±Íè¡Ù¡Ø¥¬¥á¥é3 ¼Ù¿À¡Ò¥¤¥ê¥¹¡Ó³ÐÀÃ¡Ù¤ËÈõ¸ý´ÆÆÄ¤ÏÆÃµ»´ÆÆÄ¡¢¾®Ìº»á¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëÅù¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÍ×½êÍ×½ê¤Ç±ï¤¬¤¢¤ë´ÖÊÁ¤À¤È¤¤¤¦¡£Èõ¸ý´ÆÆÄ½é¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ´Æ½¤¤ò¡¢¾®Ìº»á¤¬ËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Æó¿Í¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö"¤Þ¤ÀÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤"¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é¡×¤À¡£
¡ûÈõ¸ý¿¿»Ì´ÆÆÄ ¥³¥á¥ó¥È
»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤Ëºî¤é¤ì¤¿±Ç²è¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤«¤ì¤³¤ì60Ç¯Á°¤Î±Ç²è¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¤Ê¤éÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Êý¤¬´Æ½¤¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«ÅÏ¤·¤¿¸Â¤ê¤É¤Ê¤¿¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¡¢¾®Ìº½Ó°ì¤µ¤ó¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÂè°ìÀþ¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Þ¥¸¥«¤Î¥«¥é¥ê¥¹¥È¡¢°¤Éô±ÙÌÀ¤µ¤ó¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤ÇÉÔ¾ÓÈõ¸ý¡¢¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÂçÇ¤¤ò¿µ¤ó¤Ç¤ª°ú¤¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÅÉô¤ËËä¤â¤ì¡¢¥°¥ì¥¤¥ó¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ø½Ã¤¿¤Á¤ÎÈéÉæ´¶¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢Åö»þ¤ÎÄã´¶ÅÙ¥Í¥¬¥Õ¥£¥ë¥à¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î°Î¶È¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¹¬¤»¤Êºî¶È¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤ê¤ï¤±¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥ª¥×¥Á¥«¥ë¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ò²ð¤µ¤º¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥¬¤ò´¬¤Ìá¤·¤ÆÆó½ÅÏª¸÷¤ò¤·¤¿¥À¥Ö¥ë¥í¡¼¥ë¹çÀ®¥«¥Ã¥È¤ÎÂ¿¤µ¤Ï¾×·â¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¹çÀ®¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤»þÂå¤Ë²ø½Ã±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÏ«¶ì¤Ë¤Ï´¶Éþ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤â´Ñ¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¬¥á¥é¤ÎÃÂÀ¸¤ò¡¢ÑéÌÜ¤·¤Æ¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
¡û¾®Ìº½Ó°ì»á ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î´ë²è¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤Î¤³¤í·à¾ì¤Ç´Ñ¤¿¡Ö¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é¡×¤Î4K½¤Éü¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÊ¿À®¥¬¥á¥é»°Éôºî¡×¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·à¾ì¤Ç³§¤µ¤ó¤¬¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥È¥Õ¥£¥ë¥à(¥Ý¥¸)¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î4K½¤Éü¤Ï¥Í¥¬¤«¤é¤Î½¤Éü¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¸¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤Ê¬¡¢ÅöÁ³·à¾ì¤Ç¤Î¸«¤¨Êý¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥¬¤Ï¥Ý¥¸¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÀÉô¡¢°ÅÉô¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ëÅù¡¢ËÉÙ¤Ê¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ðÊó¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÅö»þ´Ñ¤¿¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤òµá¤á¤Æ½¤Éü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ3ºîÉÊ¤¬UHD¤ÇÈ¯Çä¡¦TVÊü±Ç¤â
¤Ê¤ª¡¢4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ¤Î3ºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é±Ç²èº×¡×¤Ç¤Î¾å±Ç¤ÎÂ¾¤Ë¡¢UHDÈ¯Çä¡¢TVÊüÁ÷¤Ê¤É¡¢º£¸å¥Þ¥ë¥Á¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£
4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ3ºîÉÊ¤ÎUHD(Ultra HD Blu-ray)¤Ï¡¢11·î21Æü¤ËÈ¯Çä¡£¥¬¥á¥é¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¸ý¤«¤é½Ð¤¹±ê¤Î¸÷¡¢¥Ð¥ë¥´¥ó¤ÎÆú¿§¸÷Àþ¤Ê¤É¡¢²ø½Ã¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿4K HDR¤Ï¡¢UHD¤Î¤ß¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£¾¦ÉÊ¤ÏUHD¤È¡¢4K SDRËÜÊÔ¤ÈÆÃÅµ±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¤Î2ËçÁÈ¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊ¿À®¥¬¥á¥éUHD¤Ë°ú¤Â³¤¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¥¬¥á¥é¡¢¥Ð¥ë¥´¥ó¡¢¥®¥ã¥ª¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤Ê¤«¤Ë¤â²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë²ø½Ã¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¡£
TV½éÊüÁ÷¤ÏÁ´¹ñÌµÎÁÊüÁ÷BS12¤Ç11·î¤Ë·èÄê¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¤Î¾¼ÏÂºÆÀ¸¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ¤ÎÀ©ºî¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÆÃÈÖ¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûBS12 ±Ç²èÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë(ÆüÍË¤è¤ë7»þ¡Á)
11·î2Æü¡ØÂç²ø½Ã¥¬¥á¥é¡Ù¡Ú4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ¡Û
11·î9Æü ¡ØÂç²ø½Ã·èÆ® ¥¬¥á¥éÂÐ¥Ð¥ë¥´¥ó¡Ù¡Ú4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ¡Û
11·î16Æü ¡ØÂç²ø½Ã¶õÃæÀï ¥¬¥á¥éÂÐ¥®¥ã¥ª¥¹¡Ù¡Ú4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ¡Û
11·î23Æü ¡Ø¥¬¥á¥é Âç²ø½Ã¶õÃæ·èÀï¡Ù¡Ú4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ¡Û
11·î30Æü ¡Ø¥¬¥á¥é 2 ¥ì¥®¥ª¥ó½±Íè¡Ù¡Ú4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ¡Û
12·î7Æü ¡Ø¥¬¥á¥é 3 ¼Ù¿À¡ã¥¤¥ê¥¹¡ä³ÐÀÃ¡Ù¡Ú4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ¡Û ¢¨Á´¤Æ2K¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤ÇÊüÁ÷
¡ûÌ©ÃåÆÃÈÖÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
Ëè½µÌÚÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡ÖÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¤Î¾¼ÏÂºÆÀ¸¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×
11·î6Æü¤è¤ë9»þ¡Á ¡Ö¡ØÂç²ø½Ã¥¬¥á¥é¡Ù4K½¤Éü¤Ë¤Æ¡¢Éã¡¦Á¥±Û±ÑÆó¤¬ÁÉ¤ë!¡×(Í½Äê)
¢¨8·î28Æü¡¢9·î4Æü¡¢10·î2Æü¡¢10·î9Æü(Í½Äê)¤Î¿·ºîÊüÁ÷²ó¤Ç¡Ö¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é 4K ¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ¡×¾ðÊó¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¸ø³«
8·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥á¥éÀ¸ÃÂ60¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÆÃÊó¤âÅþÃå¡£¾¼ÏÂ¤Î¥¬¥á¥é¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÊ¿À®¥¬¥á¥é¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢·àÃæ¤ÇÂç³èÌö¤¹¤ë¥¬¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤À¡£
¡û12·î¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç½ç¼¡¡Ö¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é±Ç²èº×¡×¤ò³«ºÅ
º£²ó¡¢¡Ö¥¬¥á¥éÀ¸ÃÂ60¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè1ºîÌÜ¡ØÂç²ø½Ã¥¬¥á¥é¡Ù¡¢¥·¥ê¡¼¥º2ºîÌÜ¤Ç½é¥«¥é¡¼ºîÉÊ¡ØÂç²ø½Ã·èÆ®¥¬¥á¥éÂÐ¥Ð¥ë¥´¥ó¡Ù¡¢3ºîÌÜ¡ØÂç²ø½Ã¶õÃæÀï¥¬¥á¥éÂÐ¥®¥ã¥ª¥¹¡Ù¤Î3ºîÉÊ¤Î4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¡£12·î5Æü¤è¤ê³ÑÀî¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ö¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é±Ç²èº×¡×¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë¡£
¡ØÂç²ø½Ã¥¬¥á¥é¡Ù 4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ 1965Ç¯/Çò¹õ/79Ê¬ (C)KADOKAWA 1965
¡ØÂç²ø½Ã·èÆ® ¥¬¥á¥éÂÐ¥Ð¥ë¥´¥ó¡Ù 4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ 1966Ç¯/¥«¥é¡¼/101Ê¬ (C)KADOKAWA 1966
¡ØÂç²ø½Ã¶õÃæÀï ¥¬¥á¥éÂÐ¥®¥ã¥ª¥¹¡Ù 4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ 1967Ç¯/¥«¥é¡¼/87Ê¬ (C)KADOKAWA 1967
¡Ö¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é±Ç²èº×¡×¤Î¾å±Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ3ºîÉÊ¡ØÂç²ø½Ã¥¬¥á¥é¡Ù4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ(65Ç¯)¡¢¡ØÂç²ø½Ã·èÆ® ¥¬¥á¥éÂÐ¥Ð¥ë¥´¥ó¡Ù4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ(68Ç¯)¡¢¡ØÂç²ø½Ã¶õÃæÀï ¥¬¥á¥éÂÐ¥®¥ã¥ª¥¹¡Ù4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ(67Ç¯)¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ø¥¬¥á¥éÂÐ±§Ãè²ø½Ã¥Ð¥¤¥é¥¹¡Ù(68Ç¯)¡¢¡Ø¥¬¥á¥éÂÐÂç°½Ã¥®¥í¥ó¡Ù(69Ç¯)¡¢¡Ø¥¬¥á¥éÂÐÂçËâ½Ã¥¸¥ã¥¤¥¬¡¼¡Ù(70Ç¯)¡¢¡Ø¥¬¥á¥éÂÐ¿¼³¤²ø½Ã¥¸¥°¥é¡Ù(71Ç¯)¡¢¡Ø±§Ãè²ø½Ã¥¬¥á¥é¡Ù(80Ç¯)¡¢¤½¤·¤Æ¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ì¾ºî¡Ø¾®¤µ¤Í¦¼Ô¤¿¤Á¡Á¥¬¥á¥é¡Á¡Ù¤òÆÃÊÌ¾å±Ç¡£
12·î5Æü¤è¤ê³ÑÀî¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡Ö¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é±Ç²èº×¡×
4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤Éü¤Î´Æ½¤¤Ï¡¢¡Ø¥¬¥á¥é Âç²ø½Ã¶õÃæ·èÀï¡Ù¡Ø¥¬¥á¥é2 ¥ì¥®¥ª¥ó½±Íè¡Ù¡Ø¥¬¥á¥é3 ¼Ù¿À¡Ò¥¤¥ê¥¹¡Ó³ÐÀÃ¡Ù¤ÎÆÃµ»´ÆÆÄ¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·ºîNetflix±Ç²è¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÈõ¸ý¿¿»Ì´ÆÆÄ¤È¡¢±Ç²è¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¿§Ì£¤ò¡¢´ÆÆÄ¡¦¥¥ã¥á¥é¥Þ¥ó¤Î°Õ¸þ¤òµâ¤ß¤Ê¤¬¤éÀ°¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¿¦¿ÍÅª¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡É¤È¤·¤ÆÌó30Ç¯´Ö³èÌö¸å¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤Î4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤Éü´Æ½¤¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¾®Ìº½Ó°ì»á¡£Èõ¸ý´ÆÆÄ¤È¾®Ìº»á¤Ï¤È¤â¤Ë80Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢IMAGICA(¸½¡¦IMAGICA¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹)¤Ç¶ÐÌ³¡¢¡Ø¥¬¥á¥é Âç²ø½Ã¶õÃæ·èÀï¡Ù¡Ø¥¬¥á¥é2 ¥ì¥®¥ª¥ó½±Íè¡Ù¡Ø¥¬¥á¥é3 ¼Ù¿À¡Ò¥¤¥ê¥¹¡Ó³ÐÀÃ¡Ù¤ËÈõ¸ý´ÆÆÄ¤ÏÆÃµ»´ÆÆÄ¡¢¾®Ìº»á¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëÅù¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÍ×½êÍ×½ê¤Ç±ï¤¬¤¢¤ë´ÖÊÁ¤À¤È¤¤¤¦¡£Èõ¸ý´ÆÆÄ½é¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ´Æ½¤¤ò¡¢¾®Ìº»á¤¬ËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Æó¿Í¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö"¤Þ¤ÀÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤"¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é¡×¤À¡£
¡ûÈõ¸ý¿¿»Ì´ÆÆÄ ¥³¥á¥ó¥È
»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤Ëºî¤é¤ì¤¿±Ç²è¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤«¤ì¤³¤ì60Ç¯Á°¤Î±Ç²è¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¤Ê¤éÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Êý¤¬´Æ½¤¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«ÅÏ¤·¤¿¸Â¤ê¤É¤Ê¤¿¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¡¢¾®Ìº½Ó°ì¤µ¤ó¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÂè°ìÀþ¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Þ¥¸¥«¤Î¥«¥é¥ê¥¹¥È¡¢°¤Éô±ÙÌÀ¤µ¤ó¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤ÇÉÔ¾ÓÈõ¸ý¡¢¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÂçÇ¤¤ò¿µ¤ó¤Ç¤ª°ú¤¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÅÉô¤ËËä¤â¤ì¡¢¥°¥ì¥¤¥ó¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ø½Ã¤¿¤Á¤ÎÈéÉæ´¶¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢Åö»þ¤ÎÄã´¶ÅÙ¥Í¥¬¥Õ¥£¥ë¥à¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î°Î¶È¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¹¬¤»¤Êºî¶È¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤ê¤ï¤±¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥ª¥×¥Á¥«¥ë¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ò²ð¤µ¤º¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥¬¤ò´¬¤Ìá¤·¤ÆÆó½ÅÏª¸÷¤ò¤·¤¿¥À¥Ö¥ë¥í¡¼¥ë¹çÀ®¥«¥Ã¥È¤ÎÂ¿¤µ¤Ï¾×·â¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¹çÀ®¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤»þÂå¤Ë²ø½Ã±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÏ«¶ì¤Ë¤Ï´¶Éþ¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤â´Ñ¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¬¥á¥é¤ÎÃÂÀ¸¤ò¡¢ÑéÌÜ¤·¤Æ¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£
¡û¾®Ìº½Ó°ì»á ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î´ë²è¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤Î¤³¤í·à¾ì¤Ç´Ñ¤¿¡Ö¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é¡×¤Î4K½¤Éü¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÊ¿À®¥¬¥á¥é»°Éôºî¡×¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·à¾ì¤Ç³§¤µ¤ó¤¬¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥È¥Õ¥£¥ë¥à(¥Ý¥¸)¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î4K½¤Éü¤Ï¥Í¥¬¤«¤é¤Î½¤Éü¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¸¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤Ê¬¡¢ÅöÁ³·à¾ì¤Ç¤Î¸«¤¨Êý¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥¬¤Ï¥Ý¥¸¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÀÉô¡¢°ÅÉô¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ëÅù¡¢ËÉÙ¤Ê¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ðÊó¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÅö»þ´Ñ¤¿¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤òµá¤á¤Æ½¤Éü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ3ºîÉÊ¤¬UHD¤ÇÈ¯Çä¡¦TVÊü±Ç¤â
¤Ê¤ª¡¢4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ¤Î3ºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é±Ç²èº×¡×¤Ç¤Î¾å±Ç¤ÎÂ¾¤Ë¡¢UHDÈ¯Çä¡¢TVÊüÁ÷¤Ê¤É¡¢º£¸å¥Þ¥ë¥Á¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£
4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ3ºîÉÊ¤ÎUHD(Ultra HD Blu-ray)¤Ï¡¢11·î21Æü¤ËÈ¯Çä¡£¥¬¥á¥é¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¸ý¤«¤é½Ð¤¹±ê¤Î¸÷¡¢¥Ð¥ë¥´¥ó¤ÎÆú¿§¸÷Àþ¤Ê¤É¡¢²ø½Ã¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿4K HDR¤Ï¡¢UHD¤Î¤ß¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£¾¦ÉÊ¤ÏUHD¤È¡¢4K SDRËÜÊÔ¤ÈÆÃÅµ±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¤Î2ËçÁÈ¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊ¿À®¥¬¥á¥éUHD¤Ë°ú¤Â³¤¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¥¬¥á¥é¡¢¥Ð¥ë¥´¥ó¡¢¥®¥ã¥ª¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤Ê¤«¤Ë¤â²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë²ø½Ã¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¡£
TV½éÊüÁ÷¤ÏÁ´¹ñÌµÎÁÊüÁ÷BS12¤Ç11·î¤Ë·èÄê¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¤Î¾¼ÏÂºÆÀ¸¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ¤ÎÀ©ºî¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÆÃÈÖ¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûBS12 ±Ç²èÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë(ÆüÍË¤è¤ë7»þ¡Á)
11·î2Æü¡ØÂç²ø½Ã¥¬¥á¥é¡Ù¡Ú4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ¡Û
11·î9Æü ¡ØÂç²ø½Ã·èÆ® ¥¬¥á¥éÂÐ¥Ð¥ë¥´¥ó¡Ù¡Ú4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ¡Û
11·î16Æü ¡ØÂç²ø½Ã¶õÃæÀï ¥¬¥á¥éÂÐ¥®¥ã¥ª¥¹¡Ù¡Ú4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ¡Û
11·î23Æü ¡Ø¥¬¥á¥é Âç²ø½Ã¶õÃæ·èÀï¡Ù¡Ú4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ¡Û
11·î30Æü ¡Ø¥¬¥á¥é 2 ¥ì¥®¥ª¥ó½±Íè¡Ù¡Ú4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ¡Û
12·î7Æü ¡Ø¥¬¥á¥é 3 ¼Ù¿À¡ã¥¤¥ê¥¹¡ä³ÐÀÃ¡Ù¡Ú4K¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ¡Û ¢¨Á´¤Æ2K¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤ÇÊüÁ÷
¡ûÌ©ÃåÆÃÈÖÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
Ëè½µÌÚÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡ÖÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¤Î¾¼ÏÂºÆÀ¸¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×
11·î6Æü¤è¤ë9»þ¡Á ¡Ö¡ØÂç²ø½Ã¥¬¥á¥é¡Ù4K½¤Éü¤Ë¤Æ¡¢Éã¡¦Á¥±Û±ÑÆó¤¬ÁÉ¤ë!¡×(Í½Äê)
¢¨8·î28Æü¡¢9·î4Æü¡¢10·î2Æü¡¢10·î9Æü(Í½Äê)¤Î¿·ºîÊüÁ÷²ó¤Ç¡Ö¾¼ÏÂ¥¬¥á¥é 4K ¥Ç¥¸¥¿¥ë½¤ÉüÈÇ¡×¾ðÊó¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¸ø³«