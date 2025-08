紀文では、2026年お正月用の「おせち詰合せ/ディズニー」の予約受付をスタート!

2026年のお重には「スティッチ」が初登場☆

だるま姿がかわいいお重に入った、華やかなおせちを紹介していきます。

紀文 2026年「おせち詰合せ/ディズニー」

© Disney

価格:通常価格 11,880円(税込)

2025年11月3日まで10,880円(税込)、12月10日まで11,380円(税込)

内容量:26品(切り餅・食べられるシール®含む)※保冷バッグ付き

お重サイズ:約16.5×16.5×9.7cm

配送形態:冷蔵

紀文から、2026年お正月用の「おせち詰合せ/ディズニー」が登場!

紀文オンラインショップにて「おせち詰合せ/ディズニー」の予約受付がスタートしました。

© Disney

だるま姿のキャラクターがかわいい、2026年お正月限定デザインのお重箱入り。

紺色を基調に、だるま姿の「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「スティッチ」「スクランプ」が描かれています。

© Disney

“一の重”には紅白蒲鉾や伊達巻、煮しめなどの伝統的なおせちを、

“二の重”には鶏ももトマト煮込み、海老とブロッコリーのテリーヌなどの洋風おせちを盛り付け。

お手元にはきれいに盛り付けた状態で届くので、開けてすぐに食卓に並べることができます。

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」をモチーフにしたイラストがプリントされたかわいい切り餅つき。

8種のデザインからランダムで標準6個の切り餅がセットになっています。

※絵柄は重複する可能性があります

© Disney

また、2026年は平らな食材に貼るだけで簡単にデコレーションできる、ディズニーキャラクターの食べられるシール®1枚付き。

全2種のうちどちらかがついてきます。

2026年は七転び八起きの精神を表す縁起物“だるま”モチーフ。

開運招福、商売繁盛、合格祈願など、様々な願いが込めながらいただくと素敵な一年が過ごせそうです。

紀文「おせち詰合せ/ディズニー」は、紀文オンラインショップで予約受付中です。

© Disney

