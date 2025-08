紀文の2026年お正月用「サンリオキャラクターズのおせち詰合せ」の予約受付がスタート!

2026年のお重は、ハローキティ、シナモロール、クロミ、そしてポチャッコが初登場☆

ミントグリーンのお重箱に入ったかわいいおせちを紹介していきます。

紀文「サンリオキャラクターズのおせち詰合せ」

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661645

価格:通常価格 11,880円(税込)

2025年11月3日まで10,880円(税込)、12月10日まで11,380円(税込)

内容量:23品 ※保冷バッグ付き

お重サイズ:約16.5×16.5×10.8cm

配送形態: 冷蔵

予約受付店舗:紀文オンラインショップ

紀文から、2026年お正月用の「サンリオキャラクターズのおせち詰合せ」が登場!

2025年8月1日より、紀文オンラインショップにて「サンリオキャラクターズのおせち詰合せ」の予約受付がスタートしています。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661645

2026年のお重箱は、ポチャッコが初登場!

ハローキティ 、クロミ、 シナモロールも一緒に描かれた、パステルカラーがかわいいデザインです。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661645

“一の重”には紅白蒲鉾や伊達巻など、伝統的な和風のおせちを、

“二の重”には鶏ももトマト煮込みやデミグラスハンバーグなどの子どもも嬉しい洋風おせちを盛り付け。

見た目にもかわいい、キャラクターを模した蒲鉾、練り切りが入っています。

爽やかなデザインがかわいいお重入り。

紀文「サンリオキャラクターズのおせち詰合せ」は、紀文オンラインショップで予約受付中です。

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651232

