ゆとりある1LDKタイプ！マンション(アパート)型の障がい者向けグループホーム「HANAMOMO/ハナモモ」

Allyは、大阪に続き、北海道札幌市中央区に、新たなマンション(アパート)型の障がい者向けグループホーム「HANAMOMO/ハナモモ」を2025年8月1日(金)にオープンしました。

マンション(アパート)型の障がい者向けグループホーム「HANAMOMO/ハナモモ」

開店日 : 2025年8月1日(金)

所在地 : 〒064-0809 北海道札幌市中央区南9条西

アクセス : 札幌市電「西線9条旭山公園通駅」 徒歩5分

営業時間 : 終日

定休日 : なし

空き部屋数: 4部屋

■札幌HANAMOMO(ハナモモ)5つの特徴

(1) 家具家電・Wi-Fiなどの生活必需品を完備

すべての居室にテーブルやベッドといった生活に欠かせない家具のほか、テレビなどの家電も用意。

入居されたその日から快適に過ごせます。

(2) 毎日味わえる専門店の料理

食事は、札幌の人気飲食店と提携して提供しています。

朝・晩の2食すべての食事をプロの料理人が作っており、本格的な味わいだけでなく栄養バランスにも優れたメニューを毎日味わえます。

(3) ゆとりある1LDKタイプを採用

すべてのお部屋が洋室南向き1LDKタイプ(LDK8帖+4.5帖)で通常のグループホームよりも広めな設計により、自身のペースで落ち着いて過ごしたり、来客や趣味の時間も楽しめる環境です。

(4) 住みたい街ランキング3位!利便性と自然が融合した街

「札幌市民に愛されている街(駅)ランキング」調査では、「西線9条旭山公園通駅」が第3位にランクインしています。

地元の方からも「住み心地が良い」「ずっと住み続けたい」といった声が多く寄せられており、地元の人々からの評価も非常に高いエリアです。

(5) 街へ出て、新しい「好き」を見つける

札幌ハナモモの周辺には、散策にぴったりの公園や、個性豊かなカフェ、ショップなどが点在しています。

活動の幅を広げ、さまざまな体験を通じて、充実した日々を過ごせます。

