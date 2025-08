コンパクトでしっかりと容量を確保！ディテール「ANAheim Porcelain Ash-Pot」

ディテールは、オリジナルブランドのANAheimより電子タバコ専用に設計された磁器製灰皿「ANAheim Porcelain Ash-Pot」を8月上旬に販売開始します。

ディテール「ANAheim Porcelain Ash-Pot」

発売時期 : 2025年8月上旬

価格(税込): 3,850円

サイズ : 直径8.5cm×高さ9.5cm(内寸:直径5cm×高さ6.5cm)

重量 : 430g

素材 : 磁器

原産国 : 中国

カラー : アイボリー

販売場所 : DETAIL ONLINE STORE、全国の販売店

ディテールは、オリジナルブランドのANAheimより電子タバコ専用に設計された磁器製灰皿「ANAheim Porcelain Ash-Pot」を8月上旬に販売開始。

シンプルで清潔感のあるアイボリーカラーと、すっきりとした縦長フォルムが印象的なこの製品は、使いやすさと美しさを両立したデザインが特徴。

コンパクトながらしっかりと容量を確保しており、蓋付き構造で中身を隠すことができるため、非喫煙者がいる空間でも気兼ねなく使えます。

また、蓋があることでにおいや灰の飛散を防ぎ、ベランダや屋外での使用にも安心です。

■使用用途について

電子タバコの灰皿としてはもちろん、お香立てとして、ペン立てやコスメスタンドとしてなど、多目的に使えるのも魅力のひとつ。

暮らしの中に自然と馴染みながら、ちょっとした気遣いや美意識を添えてくれる、そんなプロダクトに仕上がっています。

ひとつひとつ表情の異なる釉薬のムラや風合いも、磁器ならではの味わいとして楽しめます。

デスクやリビングにさりげなく置いても絵になる、実用性とインテリア性を兼ね備えた一品です。

