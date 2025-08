山田照明は、デスクライト新製品『Z-9』を発売しました。

山田照明『Z-9』

ラインナップ: Z-9 B ブラック

Z-9 W ホワイト

価格 : 9,800円(税抜)

素材 : シリコン/樹脂/鋼

重量 : 0.7kg

どんな空間にもなじむ、薄さ僅か7mmのシェードがスタイリッシュ&シンプルなデザインを実現しました。

自由自在なフレキシブルアームを採用することで

明るくしたいところを確実に照らせます。

USB給電でパソコンやモバイルバッテリーでも使うことができます。

