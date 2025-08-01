¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÌ¡²è¡×¡ÖÅÝ¤ìÊý¤¨¤°¤Ã¡×·Ý½ÑÅª¤Ê¼º¿À¥«¥¦¥ó¥¿¡¼KO¤ËÁûÁ³ ¤°¤Ë¤ã¤êÊø¤ìÍî¤Á¤ë¾×·â¥À¥¦¥ó¥·¡¼¥ó
¡¡¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê·Ý½ÑÅª¤Ê¥¯¥í¥¹¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¡È¥Ð¥³¥Ã¡É¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¢¥Ë¥á¤Î¥·¡¼¥ó¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë·àÅª¤Ê¼º¿ÀKO·èÃå¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¿ÈÂÎ¤¬¤Þ¤ë¤Ç»å¤¬ÀÚ¤ì¤¿Áà¤ê¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤ëÍÍ»Ò¤ËÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·Ý½ÑÅª¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¼º¿ÀKO
¡¡7·î26Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖKrush.178¡×¤Ç¡¢»³ËÜÎ¦¡ÊK-1¥¸¥àÁíËÜÉô¥Á¡¼¥à¥Ú¥¬¥µ¥¹¡Ë¤È²Æµ¤¡ÊVRK GYM¡Ë¤¬ÂÐÀï¡£»³ËÜ¤¬2¥é¥¦¥ó¥É1Ê¬22ÉÃ¤ÇKO¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢ËÜÀï1»î¹çÌÜ¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡³¬µé¤ò¾å¤²¡¢Á°²ó¤ÎÏ¢ÇÔ¤òÃ¦½Ð¤·¤¿»³ËÜ¤È¡¢30ºÐ¤ÇÂ¾ÃÄÂÎ¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë²Æµ¤¡£²áµî¡¢Krush¤Ç¤Ï3Àï¤¤¤º¤ì¤â¾¡Íø¤¬¤Ê¤¯¡¢½éÇòÀ±¤òÁÀ¤¦°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é»³ËÜ¤Î¥Ú¡¼¥¹¡£¥í¡¼¤Î½³¤ê¹ç¤¤¤«¤é¥ï¥ó¥Ä¡¼¡¢º¸±¦¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤ä¥Ü¥Ç¥£¡¢±¦¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡¢ÊÑÂ§Åª¤Êº¸¤Î½³¤ê¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤«¤ÄÂ¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤Ç²Æµ¤¤ò°µÅÝ¡£¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¥ß¥É¥ë¤ä±Ô¤¤¥Ü¥Ç¥£¹¶·â¤òÏ¢È¯¡£²Æµ¤¤âÁ°¤Ë½Ð¤ÆÀÑ¶ËÀ¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤°¤é¤Ä¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢½ª»Ï»³ËÜ¤Î¼çÆ³¸¢¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡2¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â²Æµ¤¤Ï¥ß¥É¥ë¤ä¥Ñ¥ó¥Á¤Ç±þÀï¤¹¤ë¤¬¡¢»³ËÜ¤Ï¥Ü¥Ç¥£¤ä´éÌÌ¤Ø¤ÎÂÇ·â¤ÇÃå¼Â¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÃßÀÑ¡£¾õ¶·¤òÂÇ³«¤·¤è¤¦¤È²Æµ¤¤¬±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤¿½Ö´Ö¡¢»³ËÜ¤¬±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ò¸«»ö¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¡£²Æµ¤¤Ï¤³¤Î°ì·â¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¼º¿À¤·¤Ê¤¬¤é¥°¥·¥ã¥ê¤ÈÊø¤ìÍî¤Á¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬Â¨ºÂ¤Ë»î¹ç¤ò»ß¤á¤ë¾×·âÅª¤ÊKO·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖåºÎï¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÌ¡²è¡×¡ÖÅÝ¤ìÊý¤¨¤°¤Ã¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¥¹¥í¡¼¥ê¥×¥ì¥¤¤Ç¤â²Æµ¤¤Î±¦¤Î¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÉ¤¤±Û¤¹¤è¤¦¤Ë³Ü¤Ø¥°¥µ¥ê¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ì¡²è¤Î¥¯¥í¥¹¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÁÛÅª¤Ê°ìÈ¯¤Ë¡¢¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç³Ü¡×¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥ó¥Á¡×¡ÖÁ´Á³¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡KO¤µ¤ì¤¿²Æµ¤¤Ï¥À¥á¡¼¥¸¤Î¿¼¤µ¤«¤éÃ´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¡£ABEMA¤Î²òÀâ¡¦ÀÐÀîÄ¾À¸¤â¡ÖºÇ½é¤«¤é»³ËÜÁª¼ê¤Ë¹¥¤ÊüÂê¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Õ¥§¥¶¡¼µéÀïÀþ¤ÇÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤È¤·¤ÆµÞÉâ¾å¤·¡¢ÃíÌÜÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥À¥á¡¼¥¸¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿²Æµ¤¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥Ã¥È¤ËÄÀ¤àKOÉé¤±¥·¡¼¥ó¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡Ö2R KOÉé¤±¤Ç¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸½é¤Î¼º¿À¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¤Î¤«²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£½ã¿è¤Ë»³ËÜÁª¼ê¤¬¶¯¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¼å¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤ÆÄº¤¤¤¿Êý¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥á¡¼¥¸È´¤±¤¿¤é¤¹¤°Îý½¬¤òºÆ³«¤·¤Æ¾å¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢ÎÏ¶¯¤¯ºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£