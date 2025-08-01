キャンペーン：Nextorageが「Amazon暮らし応援サマーSALE」に参加 CFexpressやSDXCカードがセール価格に
キャンペーン：Nextorageが「Amazon暮らし応援サマーSALE」に参加 CFexpressやSDXCカードがセール価格に
Nextorage株式会社は、8月1日（金）からAmazonで開催される「暮らし応援サマーSALE」に参加。CFexpressをはじめとする各種メモリーカード、カードリーダー、ポータブルSSDなどをセール価格で販売する。
最も割引率が高いのはCFexpress TypeBカードのNXB1PROシリーズ（660GB)：で、通常価6万9,800円のところ26%OFFの5万1,980円となる。
開催期間
2025年8月1日（金）9時00分～8月10日（日）23時59分
CFexpress Type Bメモリーカード
NXB2PROシリーズ（CFexpress 4.0） NXB2PRO1330G（1,330GB)：154,900円→131,665円（15%OFF） NXB2PRO660G（660GB)：79,790円→67,822円（15%OFF） NXB2PRO330G（330GB)：49,790円→42,322円（15%OFF） NXB2PRO165G（165GB)：26,990円→22,942円（15%OFF）
NXB1PROシリーズ（CFexpress 2.0） NXB1PRO660G（660GB)：69,800円→51,980円（26%OFF）
NXB3AEシリーズ（CFexpress 4.0） NXB3AE2000G（2,000GB)：99,800円→84,830円（15%OFF） NXB3AE1000G（1,000GB)：59,800円→50,830円（15%OFF） NXB3AE500G（500GB)：31,980円→27,183円（15%OFF）
NXB3SEシリーズ（CFexpress 4.0） NXB3SE1024G（1,024GB)：46,800円→39,780円（15%OFF） NXB3SE512G（512GB)：28,800円→24,480円（15%OFF） NXB3SE256G（256GB)：18,800円→15,980円（15%OFF）
NXB2SEシリーズ（CFexpress 2.0） NXB2SE256G（256GB)：15,980円→13,583円（15%OFF） NXB2SE128G（128GB)：11,680円→9,928円（15%OFF）
CFexpress Type Bメモリーカード用カードリーダー
NXSB1PRO（CFexpress 4.0対応・USB 40Gbps） NXSB1PRO：13,980円→12,200円（13%OFF）
NXSB1SE（USB 20Gbps） NXSB1SE：8,990円→8,091円（10%OFF）
CFexpress Type Aメモリーカード
NXA2PROシリーズ（CFexpress 4.0） NXA2PRO640G（640GB)：74,800円→63,580円（15%OFF） NXA2PRO320G（320GB)：39,800円→33,830円（15%OFF） NXA2PRO160G（160GB)：24,980円→21,233円（15%OFF）
NXA1PROシリーズ（CFexpress 2.0） NXA1PRO640G（640GB)：70,420円→56,336円（20%OFF） NXA1PRO320G（320GB)：38,530円→30,824円（20%OFF） NXA1PRO80G（80GB)：16,340円→13,072円（20%OFF） NXA1PRO40G（40GB)：11,900円→9,520円（20%OFF）
NXA2AEシリーズ（CFexpress 4.0） NXA2AE2000G（2,000GB)：99,800円→84,830円（15%OFF） NXA2AE1000G（1,000GB)：64,980円→55,233円（15%OFF） NXA2AE500G（500GB)：34,800円→29,580円（15%OFF）
NXA2SEシリーズ（CFexpress 4.0） NXA2SE1024G（1,024GB)：59,800円→50,830円（15%OFF） NXA2SE512G（512GB)：28,800円→24,480円（15%OFF） NXA2SE256G（256GB)：15,980円→13,583円（15%OFF）
NXA1SEシリーズ（CFexpress 2.0） NXA1SE1920G（1,920GB)：56,270円→45,016円（20%OFF） NXA1SE960G（960GB)：43,490円→34,792円（20%OFF）
CFexpress Type Aメモリーカード用カードリーダー
NXSA1PRO（CFexpress 4.0対応・USB 40Gbps） NXSA1PRO：13,980円→12,200円（13%OFF）
SDXC UHSII メモリーカード
NXF2PROシリーズ NXF2PRO256G（256GB)：31,980円→27,183円（15%OFF） NXF2PRO128G（128GB)：16,480円→14,008円（15%OFF） NXF2PRO64G（64GB)：8,280円→7,038円（15%OFF）
NXF2SEシリーズ NXF2SE512G（512GB)：19,800円→16,830円（15%OFF） NXF2SE256G（256GB)：12,980円→11,033円（15%OFF） NXF2SE128G（128GB)：7,380円→6,273円（15%OFF）
SDXC UHSI メモリーカード
NXF2CLシリーズ NXF2CL512G（512GB)：7,790円→6,466円（17%OFF） NXF2CL256G（256GB)：4,780円→3,967円（17%OFF） NXF2CL128G（128GB)：2,840円→2,386円（16%OFF）
SDメモリーカード用デュアルスロットカードリーダー
NXDF1CL NXDF1CL：7,980円→7,182円（10%OFF）
セット商品（UHSI SDカード+カードリーダー） DRW2PF2CL256G（NXDF1CL+256GB×2枚）：16,660円→13,328円（20%OFF） DRWF2CL256G（NXDF1CL+256GB×1枚）：12,120円→9,696円（20%OFF） DRW2PF2CL128G（NXDF1CL+128GB×2枚）：12,980円→10,384円（20%OFF） DRWF2CL128G（NXDF1CL+128GB×1枚）：10,280円→8,224円（20%OFF）
microSDXC UHSIIメモリーカード
NXM2SEシリーズ NXM2SE512G（512GB)：19,800円→16,830円（15%OFF） NXM2SE256G（256GB)：10,980円→9,333円（15%OFF） NXM2SE128G（128GB)：6,980円→5,933円（15%OFF） undefined
microSDXC UHSIメモリーカード
NXM2CLシリーズ NXM2CL1TB（1,000GB)：14,990円→13,491円（10%OFF） NXM2CL512G（512GB)：7,290円→6,561円（10%OFF） NXM2CL256G（256GB)：3,780円→3,402円（10%OFF） NXM2CL128G（128GB)：1,980円→1,782円（10%OFF）
USB 40GbpsポータブルSSD
NXPS1PROシリーズ NXPS1PRO2TB（2,000GB)：49,800円→44,820円（10%OFF） NXPS1PRO1TB（1,000GB)：39,800円→33,830円（15%OFF）