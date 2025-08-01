◇米女子プロゴルフツアー メジャー最終戦 ＡＩＧ全英女子オープン 第１日（７月３１日、ウェールズ・ロイヤルポースコールＧＣ＝６７４８ヤード、パー７２）

今季メジャー最終戦の第１ラウンドが行われ、岡山絵里（ニトリ）が６バーディー、１ボギーの５アンダー６７で回り、７バーディー、１ダブルボギーの竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）と並んで首位発進した。

トップと１打差の６８をマークした山下美夢有（花王）がが３位。３アンダーの４位に西郷真央（島津製作所）、岩井千怜（ちさと、ホンダ）、桑木志帆（大和ハウス工業）が続いた。日本勢は１７人が出場し、トップ１０に６人が入った。

１９年大会覇者の渋野日向子（サントリー）は３オーバーの１０５位と出遅れた。

◆日本勢の第１日成績

１位 ６７ 岡山絵里、竹田麗央

３位 ６８ 山下美夢有

４位 ６９ 岩井千怜、西郷真央、桑木志帆

１４位 ７０ 古江彩佳

３０位 ７１ 神谷そら、勝みなみ

７４位 ７３ 馬場咲希、吉田優利、岩井明愛

９１位 ７４ 畑岡奈紗

１０５位 ７５ 渋野日向子、笹生優花

１１１位 ７６ 佐久間朱莉

１２５位 ７７ 高橋彩華