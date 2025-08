¡Öcome rain or shine¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Åú¤¨¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

正解は「なにがあっても」でした!

「雨でも晴れでも来る」と直訳できるこの表現は、天気が心配でもやり通すことを意味する表現。

日常会話では「天気」以外にも、「どんなことがあっても必ず〜をする」という意味あいでも使われますよ。

「I’ll be at your football game, come rain or shine.」

(なにがなんでもサッカーの試合に行く。)