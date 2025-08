菅原由勢、新ユニフォームの芝刈りモデルに！クラブ公式サイトではなぜか「顔出しなし」

日本代表DF菅原由勢が、サウサンプトンの新しいサードユニフォームのモデルとして起用されたようだ。

サウサンプトンは7月31日、新たなユニフォームとして黒いサードキットを発表。プレミアリーグを戦っていた2000年代初頭のチームにインスピレーションを受けたもので、黒をベースとしたデザインとなっている。

この発表にはマテウス・フェルナンデスやキャメロン・アーチャー、ジャック・スティーヴンスなどが起用されたほか、菅原由勢が「芝刈りスタイル」のモデルとなった。

