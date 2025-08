1¿Í¤Ç¤âÁá·â¤Á¥²¡¼¥à¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ªÀÐÀî´á¶ñ¡ÖBB¥Ö¥é¥¹¥¿¡¼ ·â(Geki)¡×

石川玩具は、2025年7月より、対戦型赤外線光線銃「BBブラスター 撃(Geki)」を全国の雑貨店・玩具店および各所ECサイトにて販売開始しました。

石川玩具「BBブラスター 撃(Geki)」

自分の銃のセンサー部に相手の撃った赤外線が命中すると光、音、本体の激しい振動でダメージ(被弾)を体感できます。

発射時も同様に振動と音で体感ができます。

別途身体への装着物などは一切なく、銃本体のみでどこでも安全で簡単にサバイバルゲームを楽しむことができる玩具です。

【新機能:ターゲットモードを搭載!AIよりも早く撃ち抜け!】

従来品からのプラス機能として、1人でも早撃ちゲームが楽しめるターゲットモードを搭載されています。

ターゲットモードにスイッチを入れた銃が的となり、ターゲット側の銃の前面にあるLEDが発光した瞬間を狙い撃ちます(撃つ側はバトルモードで起動)。

射撃が遅いとターゲット側に撃ち返されます。

10回ターゲット側に命中させればクリアです。

10回で難しい場合はイージーモード設定もでき、5回命中でクリアとなります。

銃の起動時に【バトルモード】か【ターゲットモード】のスイッチを入れた側の音声が鳴ります。

【屋内モードと屋外モードの切り替えも可能。

遊ぶ場所に応じてセンサー強度も調整し最適化!】

屋内か屋外モードの選択で赤外線の強弱が設定でき、環境に合わせた適切な難易度で遊べます。

赤外線の最大射程距離は約60メートル。

野外など広い場所で楽しむことができます。

起動時にロックオンアラート機能の選択をした場合、効果音が鳴り、相手に狙われていると教えてくれます。

相手の射線をくぐりぬけ、いち早く相手のライフポイントをゼロにしよう!

【BBブラスターシリーズは新商品も合わせて2種展開】

■BBブラスター 撃(Geki)

新商品のBBブラスター 撃は、新機能としてターゲットモードを搭載。

1人でも遊べるサバゲー感覚を楽しめるよう機能が追加されました。

発売済みの同シリーズ、BBブラスター スピンチャージ煌(KAGAYAKI)と合わせて遊ぶことができます。

パッケージサイズ:H200×W420×D80(mm)

価格 :3,520円(税込) 3,200円(税抜)

BBブラスター 撃

■BBブラスター スピンチャージ煌(KAGAYAKI)

BBブラスター スピンチャージ煌は、7色にかがやく光、リアルなサウンド、ブローバック振動でバトルを体感できます。

5種類のボイスナビゲーションで臨場感もアップしています。

パッケージサイズ:H300×W500×D85(mm)

価格 :5,478円(税込) 4,980円(税抜)

BBブラスター スピンチャージ煌(KAGAYAKI)

