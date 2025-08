19歳バス運転士2名がデビュー！西武バス

西武バスにおいて、19歳の路線バス運転士がデビュー。

西武バス

西武バスにおいて、19歳の路線バス運転士がデビューします。

19歳の路線バス運転士が誕生するのは、埼玉県内のバス事業者において初めての事例(※同社調べ)となります。

2022年にバスの運転に必要な大型二種免許の取得条件が緩和されたことに伴い、同社では高校卒運転士の採用、養成に積極的に取り組んできました。

そして今回、2024年に高校を卒業して入社した2名が、それぞれの所属営業所管内の路線バスの運転士として、サポート役運転士の同乗を伴わない単独乗務のデビューを迎えます。

今回、単独乗務デビューするのは、

西武バス新座営業所 運転士 蓮見 正和さん

西武バス練馬営業所 運転士 伊井 リオさん

の2名。

2名は2024年3月に高校を卒業し、4月に運転士として入社しました。

2022年に大型二種免許の取得条件(※1)は緩和されましたが、年齢や経験の関係から入社してすぐに運転士として勤務することができないため、事務職として営業所の運行管理業務に従事し、運行管理補助者として路線バス運行を支える側の立場で経験を積んできました。

事務職として従事する中、「受験資格特例教習」を受講し、大型二種免許を取得。

社内の研修所での訓練を経て、2025年7月に所属営業所において、指導運転士同乗のもと営業運行を開始しました。

現在、今夏〜秋の単独乗務デビューに向け、運転技術、接客技術を磨き、安全・安心のバス運行の提供に向けて努力を重ねています。

現在は一部の路線のみを担当していますが、今後技術を磨き、所属営業所管轄の様々な路線を担当する予定です。

※1:大型二種免許の取得には、年齢が21歳以上かつ普通免許取得後3年以上の経験が必要でしたが、2022年の道路交通法改正により受験資格が緩和され、「受験資格特例教習」を受講のうえ、19歳以上で普通免許取得後1年以上の経験があれば、受験資格を得ることが可能になりました。

加えて、同社では運転士養成制度を設けており、一定の条件を満たせば、大型二種免許の取得費用を会社で全額負担しています。

