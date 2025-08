英語で「氷を少なめで」「ミルク多めで」は何て言う？ 少なめ・多めの英語表現

初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」(毎週金曜更新)。

カフェやファストフード店などでの注文時に、「ごはん少なめでお願いします」「砂糖を多めにしてください」などと、量の増減をしてほしいものを指定して店員さんにお願いすることがありますが、この「少なめで」「多めで」は英語の場合、どのように表現するのでしょうか?

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「少なめで」「多めで」の英語表現

飲食店などで注文するときに使える「少なめ/多め」の英語表現わかりますか? カジュアルな表現から丁寧な言い回しまで、それぞれ2パターン紹介します。

「少なめで」の英語表現

【1】Less 〜, please. 「〜を少なめでお願いします」

【解説】シンプルで最もよく使われるフレーズです。「less」は「より少ない」という意味の英語で、さまざまなシチュエーションで耳にします。「Less ice, please.(氷は少なめで)」のようなフレーズで使います。

【2】Could you go easy on 〜? 「〜を控えめにしてもらえますか?」

【解説】「go easy on〜」で「〜を控えめにする」という意味があります。カジュアルで自然な言い方です。「Could you go easy on the salt?(塩は控えめでお願いします)」のように、飲食店などで注文するときに使えます。

「多めで」の英語表現

【1】Extra 〜, please. 「〜を多めでお願いします」

【解説】こちらも定番で使いやすい表現です。「extra」は「余分な・追加の」という意味がある単語です。「Extra onions, please.(玉ねぎを多めでお願いします)」などのように、シンプルなフレーズなので初心者の方でも言いやすいです。

【2】I’d like a bit more 〜, if possible. 「できれば〜をもう少し多めにお願いします」

【解説】こちらは丁寧でやわらかい言い方です。「I’d like a bit more sauce, if possible.(ソースを少し多めにしてもらえますか)」のように、注文時に追加で言いたいときなどに使える一言です。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新!

英語で「Have a nice day!」と言われたときのスマートな返し方