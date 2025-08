ボディーカラーはムーンリットホワイト・パールなど全5種！ホビージャパン「Hondaプレリュード2025」

ホビージャパンからダイキャスト製1/64スケールミニカー(全長約6.5cm)、「Hondaプレリュード2025」を7月31日(木)より直営店の「ポストホビー」及び全国模型取扱店にて予約開始します。

ホビージャパン「Hondaプレリュード2025」

ホビージャパンからダイキャスト製1/64スケールミニカー(全長約6.5cm)、「Hondaプレリュード2025」を7月31日(木)より直営店の「ポストホビー」及び全国模型取扱店にて予約開始。

フレームレッド

メテオロイドグレー・メタリック

クリスタルブラック・パール

ムーンリットホワイト・パール&ブラック

ボディーカラーはムーンリットホワイト・パール、フレームレッド、メテオロイドグレー・メタリック、クリスタルブラック・パールの4色と限定色であるムーンリットホワイト・パール&ブラックの全5種となります。

ムーンリットホワイト・パール全体

フレームレッド全体

メテオロイドグレー・メタリック全体

クリスタルブラック・パール全体

ムーンリットホワイト・パール&ブラック全体

■エクステリア

本モデルは、「滑空するような高揚感」をイメージしたコンセプト“GLIDING CROSS STANCE(グライディング クロス スタンス)”に基づき、厚みのあるフェンダーや低くシャープなフロントノーズ、ワイド感を演出するテールライトなどの特徴を、1/64スケールで丁寧に再現しています。

ダイキャストならではの質感や重量感を大切にしつつ、細部の表現にもこだわりました。

ムーンリットホワイト・パール1

ムーンリットホワイト・パール2

ムーンリットホワイト・パール3

ムーンリットホワイト・パール4

■インテリア

BLUE X WHITEの内装色を再現しています。

内装1

内装2

■ボディーカラー

新色の“ムーンリットホワイト・パール”、“Honda Sports”の定番色である“フレームレッド”と“クリスタルブラックパール”、流星をイメージした力強く輝く“メテオロイドグレー・メタリック”に加えて、限定色である“ムーンリット・ホワイトパール&ブラック”のツートンカラーを発売致します。

新色であるムーンリットホワイト・パールは、月明かりのような上質な光沢と見る角度によって表情が変わる高級感を演出しています。

■ディスプレイベース

「PRELUDE」のロゴを配し、インテリアやコレクションとして楽しめます。

家族・友人へのプレゼントにもおすすめです。

パッケージ

クリアケース

■HJ64 Hondaプレリュード2025について

24年ぶりに復活を果たしたHondaプレリュードの6代目「Hondaプレリュード2025」が、かつてと同様のクーペモデルとして登場しました。

デザインコンセプト「GLIDING CROSS STANCE(グライディング クロス スタンス)」をキーワードに、グライダーのように滑らかで流れるようなフォルムと、地面をしっかり捉える安定感のある足まわりを表現しています。

このコンセプトをもとに、実車の魅力を1/64スケールで可能な限り忠実に再現したダイキャストモデルを開発しました。

ボディには亜鉛合金を、タイヤにはゴム系素材を使用し、完全新規金型による精密な仕上がりを実現しています。

ボディーカラーは実車の色味を参考にしつつ、スケールモデルとしての見え方も考慮した調色を行い、手作業による吹き付け塗装で丁寧に仕上げています。

さらに、ディスプレイに適したクリアケースとディスプレイベースが付属しており、コレクションアイテムとしても最適な仕様となっています。

【製品カラーバリエーション】

<1/64 Hondaプレリュード2025>

HJ641085W :ムーンリットホワイト・パール

HJ641085R :フレームレッド

HJ641085GM:メテオロイドグレー・メタリック

HJ641085BK:クリスタルブラック・パール

HJ642085W :ムーンリットホワイト・パール&ブラック

発売予定 : 2025年10月以降

販売料金 : 各3,740円(税込)

サイズ : 1/64スケール(全長約6.5cm)

ボディ材質: ダイキャスト製 塗装済み完成品

パッケージ: 約 (W)120mm x(D)60mm x(H)50mm

対象年齢 : 14才以上

仕様 : ディスプレイ用モデル(可動部/開閉機構無し)

企画・製造: ホビージャパン

写真は試作品です。

仕様は予告無く変更になる場合があります。

